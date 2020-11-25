公司嚴規去廁所要填登記表？　被指似監獄有網民任職公司更誇張！

每家公司都有自己的規定，但有些卻很奇葩，近日一名網友發文表示，剛到新公司任職，卻發現上廁所必須填寫登記表，「幾點去、幾點回，每一次都要寫」，讓他忍不住詢問「公司上廁所要登記很正常嗎？」掀起網友熱議。

打工仔返工去廁所要填表做登記？

+ 8 + 8 + 8

一名網友在PTT發文指出，自己剛到新公司入職，但上班時間要上廁所必須填寫登記表，「幾點去、幾點回，每一次都要寫，這樣合理嗎？」樓主還提到，「有時候不好意思一直去，只好忍着，到固定休息時間再去廁所，水也不敢一直喝」。事後樓主透露，公司會這樣做是因為怕員工去廁所太久摸魚（偷懶）。

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言「太誇張了吧」、「代表上位者心態就是不信任員工」、「會把員工當賊的公司建議快逃」、「和監獄有87分像，乾脆再加個編號和安檢門好了」、「結果一直憋尿無法專心上班，效率更差」。

還有網友表示，自己公司也有類似規定，「有遇過廁所要刷卡開門的，也算一種紀錄了」、「我公司出了所有區域都要刷卡開門，包括上廁所在廁所門口，也要刷卡，而這些在系統都看得到紀錄，但基本上沒人會管」。

相關圖輯：【新冠肺炎】進食前不洗手、不洗澡上班 盤點45項職場不衛生行為

+ 11 + 11 + 11

相關圖輯：【職場廢話】能者多勞定過勞？ 5大「偽．金句」扮真理實在剝削

+ 11 + 11 + 11

相關文章：蘇格拉底8大哲學金句返工啱用 自我增值「改變不是跟過去鬥爭…」

+ 16 + 16 + 16

延伸閱讀

去不了日本沒關係！網友熱議「最不懷念的日本食物」止旅遊渴

整齊如飯店！雞排妹PO閨房照 網友：是噹高嘉瑜嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】