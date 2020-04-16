【理財】男仔叫Chris不善投資？　調查列10大投資回報最佳名字！

所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，不少人相信名字改得好不好，與一個人的財運、工作、健康等方面帶來影響。有一項外國研究分析了1200萬用戶數據，找出了過去一年在財務上最成功和最失敗的名字。

有研究指出，某些名稱與在股票市場成功之間有聯繫，Andrew 和Anna分別是賺最多錢的男女名稱。（Unsplash）

投資平台eToro分析了其1200萬用戶數據庫，並找出在過去一年中投資表現最佳和最差的用戶名字。研究結果指出，男性方面，財務上最成功的是Andrew，而Anna則在女性中排名第一。

首5名投資回報最佳的男性名稱：

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首5名投資回報最佳的女性名稱：

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此外，該研究亦找出了投資最失敗的用戶名字。父母在為小孩命名時，或許可以可為參考，避免使用這些名稱。

首5名投資回報最差的男性名稱：

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首5名投資回報最差的女性名稱：

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此外，eToro的研究可以追溯到2012年，Matt和Graham這個兩名字已經連續多年出現在收入最高的男性名字列表中。針對這項研究， eToro 英國董事總經理Iqbal V. Gandham在一份聲明中指，「數據揭示了某些類型的名稱與在股票市場成功之間的明確聯繫。其他研究表明，人們對你的反應方式可能會因你的名字而異。很可能人們認為某些名字的人更懂得投資，而其他人則相反。」

他續指，名稱不僅是你用來與他人區分開來的東西，更會影響其他人看你的方式，「如果人們不斷將你視為理性和冷靜的人，即是好的投資者通常會有的兩個關鍵特徵，那麼這最終很可能會影響你的行為模式。」

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其實，不少研究都指出，一個人的名字可能會對他們的未來產生重大影響。在2012年，來自墨爾本大學、魯汶大學和紐約大學的研究人員發現，名字容易發音的人得到了更多的晉升機會，通常擔任高級職位。馬凱特大學在2008年進行的另一項研究發現，與那些名字古怪的人相比，名字更傳統的人更容易被錄用。

當然，每個人都是不同的，只是用名字來定義一個人在財務上或事業上成功與否未免太過籠統，畢竟每個人的性格、學歷、家境等因素也有其影響力。不過，如果某些家長也認同名字會影響他人對子女的看法或第一印象，不妨在為子女改名時參考一下研究結果。

（資料來源：Studyfinds）

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