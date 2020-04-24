Excel可計加減數太子爺卻不知？　網民：但佢識投胎！｜職場熱話

Microsoft Office的Excel是不少白領打工仔需要具備的辦公室技能之一，很多人都會在CV中表示自己識用，不過，事實上，你是否只當Excel是普通表格？ Facebook專頁「奴工處」有網民投稿，表示舊公司的太子爺完全不懂用Excel，他用計數機計算普通加減數後，再將答案寫落Excel表格，同事發現後，太子更一臉疑惑地問，「乜excel可以做加減？」，令投稿人和同事大翻白眼。

有網民指，不少打工仔都不懂得用Excel，導致辦公室出現不少笑料。（GettyImages）

Excel其實不僅是一本電子版的格仔簿，熟用它的快捷鍵及函數公式等功能，更能做出計算、文字整理及圖表等功能，實在易學難精。不過若如是次這位太子爺般連基本功能也不懂使用，確會令人有點驚訝吧！

日前有網民投稿予Facebook專頁「奴工處」，指他舊公司的太子爺當時年約30歲，大學畢業，平日很少回公司上班。某一天，太子爺難得在辦公室出現，「見佢對住個Excel禁禁禁（撳撳撳），又用個計數機禁禁禁（撳撳撳），計數機禁（撳）完又好似打返落Excel到咁」，有同事走過太子身後查看，只見他用計數機計普通加減數，再將個答案打落Excel。同事發現後，太子更一臉疑惑地問，「乜Excel可以做加減？」，令投稿人和同事大翻白眼。

專頁原帖：

網民意見非一面倒

這篇投稿引來網民熱烈留言，除了有人嘲諷太子爺根本不用識用Excel，只要識投胎就可以之外，亦有不少網民指好多打工仔都不懂用Excel，「普通人唔係用開Excel工作的人，係真係唔知Excel可以計數」、「好多人話識 Excel，但 vlookup、countif 同 Pivot Table 都唔識用呢」，看來那位太子爺會有很多知音呢。

此外，又有人指出比這位太子爺更誇張的例子，「開到機已經好叻仔啦，以前有同事越洋問IT同事『我的電腦』喺邊」，實在令人失笑。

按圖看網民留言：

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其實，不少Excel功能相當有用，可以增加工作效率，減少工作時間。如果你也不懂熟用Excel，看到這裏可能會有點心慌，不過，遲學好過不學，現時有很多網上資源都提供免費教學，趁現時社交隔離有多一點時間在家，可以好好增值自己，增加在職場上的競爭力。

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