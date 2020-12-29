哪些地區適合年輕中產居住？　新界首推西貢、青衣　港島這區最讚

職場
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2020年轉眼到年底，肺炎疫情雖然依然藕斷絲連（lingering），但社會上大致回復正常運作（除了要戴口罩，無得去旅行，限聚令……等諸多不便）。

最近大圍新屋苑柏傲莊開賣，在眾多中環白領打工仔Whatsapp群組瘋傳排隊8小時人山人海的相片，未上車的心㤢㤢，已上車的心思思買多個收租。

與此同時，無論係連登巴打，定BK JM，以及香土Ching，唔少網民有一個大辯論：究竟香港地住邊個區域先最正？

每個社區當然有它的可取之處，不過自覺對生活質素有要求的年青中產，在選擇居住地點方面的要求當然不只是從「租金平」、「易上車」等角度考慮。（資料圖片）

今次SJ團隊諮詢過住過港九新界的朋友，同大家嚴選究竟香港年輕中產最宜居係邊個區份。評審準則：返工交通方便、社區完善度、居民質素、環境、治安等。

新界區

+28
+28
+28

九龍區

+15
+15
+15

港島區

+23
+23
+23

其實住咩區先最好，除左睇好多客觀因素，仲睇你自己本身家人朋友住邊區，以及你自己成長係咩區，睇你個社交圈子以及個人的情意結。

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工，工時，晉升前景，以及入行攻略，歡迎匿名提供收入資料。】

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11項食品價格水平（如白米、雞蛋）：

+6
+6
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6項香港住宿價格水平（包括置業及租屋）：

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