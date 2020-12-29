哪些地區適合年輕中產居住？　新界首推西貢、青衣　港島這區最讚

2020年轉眼到年底，肺炎疫情雖然依然藕斷絲連（lingering），但社會上大致回復正常運作（除了要戴口罩，無得去旅行，限聚令……等諸多不便）。

最近大圍新屋苑柏傲莊開賣，在眾多中環白領打工仔Whatsapp群組瘋傳排隊8小時人山人海的相片，未上車的心㤢㤢，已上車的心思思買多個收租。

與此同時，無論係連登巴打，定BK JM，以及香土Ching，唔少網民有一個大辯論：究竟香港地住邊個區域先最正？