【理財】不敢記帳因在逃避消費欲望？　3個步驟重掌日常儲蓄步伐

培養良好儲蓄習慣，第一步不是從今天起節衣縮食不亂使錢，而是建立記帳習慣，藉以管理甚至減少消費欲望。 不少人不喜歡記帳，說是懶惰，不如說是在逃避自己的消費欲望。不想整個人生也在逃避，就應勇敢學習記帳！ 撰文：Mr. 西城

怎樣養成記帳習慣？

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根據我的觀察，大部分需要記帳卻不記賬的人，原因（藉口）通常分為兩個：

第一、很懶，明明想開始記帳卻一直忘記

第二、害怕，怕記帳後就沒有錢可以花了

大部分的人不記賬，最主要還是因為他們不敢面對自己入不敷出的事實。

有的人隱隱約約感覺到自己的收入根本支撐不起龐大的消費支出，卻還是不敢面對，因為記帳就等於暴露了自己根本沒有控制慾望的能力，於是選擇乾脆不記帳，當作沒這回事也就是，標準的逃避行為！

但其實記帳跟你是否控制不住慾望做消費，根本是兩件事！你的錢不會因為你開始記帳而變少，你要面對的是自己不夠自律、無限膨脹的消費慾望、不重視錢的惡習慣！

你的錢不會因為你開始記帳而變少，你要面對的是自己不夠自律、無限膨脹的消費慾望、不重視錢的惡習慣！（Unsplash / Bence Boros）

我們這一代的父母長輩生活在經濟起飛的時代，同時歷經窮苦的過去和快速進步的現代，卻鮮少有機會接觸正確的財商觀念。這當然和自古以來華人比較貶低商人文化有關係（談到錢就傷感情）。

父母的財商低，國民教育缺乏理財教育，我們這一代子女除非靠着閱讀和自學，否則根本難以培養正確的財務觀念！

不過幸好我們最不缺的就是學習資源，圖書館、網路、書局，想要價值投資、短期操作、置產教學應有盡有。（光是今年出版的投資理財書籍可能都唸不完了。）

這也是為甚麼我決定開始理財的第一堂課的原因，我認為擁有好的財商是在這變動的年代提高生存機率和幸福感的關鍵因素之一。

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那麼該如何培養一個簡單的記帳/存錢習慣？

1. 誠實面對自己

首先你該做的，就是誠實面對自己無法控制的消費欲望。唯有真誠的認識自己，意識到問題所在，才有機會改變。

問對的問題，比解決問題還要重要。

2. 不要用太難的記帳方式

坊間有各種試算表和APP可供選擇，我的建議是不要挑選功能完整卻很複雜的軟體，養成習慣最忌諱的是一開始就挑戰太困難的任務，很容易放棄。

慢慢來，比較快，就是這個道理。

（雖然我自己用的是很複雜的，但我已經持續記帳第四年，幾乎內化城我的習慣）

3. 持續至少半年

我個人調教幫助我女朋友養成記帳習慣的經驗，大概過了一年至半年，她控制欲望的限制就已經內化成了習慣。

也就是說就算不記帳，我女友也不會再亂花錢了。（萬歲）

當限制花錢不再是痛苦的，存錢就成為你的日常習慣。這是最理想的狀態，不需要靠外力限制，自己就可以控制消費慾望，從另一個角度來說，這才真正算是長大。

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西城小結

到了這個程度，你就從「理財門外漢」升級「理財新手」了。

會寫這篇文，實在是常常看到某些人，明明為錢所苦，無法控制消費慾望，然後又整天怪政府怪環境，自己卻不願做出改變，這樣的行為著實讓人不理解。

同時，我也接收到私信，某些讀者確實因為我的文章，從一個不存錢怨嘆環境的月光族，變成一個可以每月存一萬的小資族。

從不存錢到存錢，從每月存一百塊到每月存一萬塊，這種財務安全感帶來的自信，不是揮霍無度的生活可以比擬的。

你要哪種生活，自己選擇！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Mr. 西城，原文：不敢記帳，其實是逃避自己的消費欲望】

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