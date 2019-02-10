【生活幸福感】富豪不及中產？　Upper-middle Class先最令人艷羨

SJ早前的《香港階級論：家庭背景如何影響一生前途》據說震驚13億人，在微信朋友圈被各大公眾號（未經授權地）轉載了不下10萬次。唔少人慨嘆：大家都係人，而且活在同一個城市裡面，但唔同階級的人，無論物資同思想上，其實都存在與截然不同的兩個平行時空。

唔同階級的人，無論物資同思想上，其實都存在與截然不同的兩個平行時空。（Gettyimages／視覺中國）

有說：窮人同中產的差別，在於思想上的差異；而中產與富人的差別，主要在財政上的差異。有Ambition的人，思想有一定的鬥心，有一定程度的智慧，理解力夠高，同時又有能力舉一反三，呢種人基本上成為中產係冇問題，能否成為富人，則更視乎一點點際遇與膽量。

有錢人係咪一定更開心？似乎未必，如果你親身認識一些有錢人，尤其身家十億以上做大生意個種，唔難發現大部分人長期活在巨大壓力下：做大生意養100個以上員工，一年即使純利幾千萬甚至以億元計，隨即而來係極大的壓力與期望，要維持呢種盈利水平，而且一旦上市，往往講求增長，而所謂進攻係最好的防守，所以要無止境擴張。事業發展節奏，同香港的政制不一樣，不是一兩個人說了算，即使大股東都未必可以一錘定音。

有錢人係咪一定更開心？似乎未必。（Gettyimages／視覺中國）

而且，假如係十億以上的利益，肯定有幾個「利益團體」在玩權力遊戲，可能係生意拍檔，可能係投資人，可能係兄弟姊妹。總之，基本上冇一刻可以安心，處處提防。而仔女將來肯定要接班，從中又要培訓及提拔繼任人選，畢竟幾十億元的大生意，唔通將來執咗佢算？

另一邊廂，根據觀察，似乎人生「幸福感」最高的一群人，反而係社會上的「 Upper-middle」階層。所謂Upper-middle，顧名思義屬於中產，但又比一般中產再高一點，可謂中產以上，富豪以下。全世界的中產，都在抱怨收入雖然唔低，但同時開支頗高，尤其在百物騰貴的2019年，再加上保險及交稅等等，勉強有錢剩已經算係咁。

根據觀察，似乎人生「幸福感」最高的一群人，反而係社會上的「 Upper-middle」階層。（《華爾街狼人》The Wolf of Wall Street劇照）

但Upper-middle不同，屬於中產裡面最高端的一群人，在「賣時間」（廣義而言包括𢭃份糧的打工仔，也包括以小時計算收費的專業人士）的金字塔裡面屬於塔尖。當然，富豪則不在金字塔裡面，因為他們重點是「擁有」金字塔。

以香港而言，Upper-middle常見於專業人士階層，如「發三師」的醫生律師，會計師，工程師，測量師，心理學家，當然唔少得Bankers以及高級公務員等等等等。他們無論是在頂尖大行任職高層要職，或者憑自己一點點商業觸覺與膽識，將自己的專業知識變成一盤有利錢的生意（如開診所、身體檢查中心、律師行、會計師行、測量師行等等），都殊途同歸地坐擁極高收入。

根據香港政府統計，Top 1%的收入大概年薪 250萬左右。 月入超過20萬，呢個可視為香港Upper-middle的入場門檻。當然，sky's the limit ，故有月球人甚至星球人之說。

以香港而言，Upper-middle常見於專業人士階層，如「發三師」的醫生律師，會計師，工程師，測量師，心理學家等等等等。（《金裝律師》（Suits）劇照）

咁點解話香港的Upper-middle階層，係最令人艷羨的一群？

誠然，相比起普通中產，Upper-middle基本上唔會點面對「錢」的問題。固然，假如要買山頂別墅或遊艇，>250萬 一年都非常非常勉強。但係，過住體面的家庭生活，住一千兩百呎單位，開一兩部車，有工人，供2-3個仔女讀書，都唔會太大問題。

相比起富豪階級，正如以上所講，事業上普遍相對簡單。假如一個開診所的醫生收入為500萬一年，他要管理的可能不過係幾個護士，但做大部分非專業類生意的話，同樣利潤為500萬一年，可能就要管多好多員工，profit margin較低，生意量要做得夠大先可以有同樣利潤。當然，專業人士「賣時間」比較不Scalable，時時刻刻需要你本人處理，所謂生意都不過係你本人賣時間的延伸，你本人依然手停口停，則是另一個課題了。

相比起普通中產，Upper-middle基本上唔會點面對「錢」的問題。（Gettyimages／視覺中國）

而且，關於Upper-middle，非常重要的是，他們往往有著一種絕大部分富豪難以得到的優越感：文化優越。能夠晉升為Upper-middle往往係專業人士，他們本身就在優渥的家庭成長，接受優良的教育與家教，傳統名校出身，精通中英文係基本，甚至再加多個法文，然後除了本身的專業外，往往對天文地理，歷史藝術等都略有涉獵。

例如大家都去旅遊，但Upper-middle就係識得去一些一般人未聽過，但又好似好巴閉的地方，例如大家去意大利就識咩威尼斯同羅馬，最多係仲有個佛羅倫斯，但Upper-middle一開口就係話去Tuscany的Siena與周邊的小鎮，然後流露自信而不造作地講述當地的風土人情與歷史典故，一直講到幾種咖啡豆的產地與獨特的香氣，以及地中海飲食用的各種香草，如何用以煎出好吃的流眼淚的肉眼牛扒。星期日的遊艇會午餐，幾多話題就係圍繞著呢種文化氛圍，並非這種環境成長的人，哪怕有一天開了成功的連鎖奶茶店，準備上市，面對眼前這麼的一位中環精英，卻依然裝不來，又恨之不得自己都可以融入其中。

那些「食得住」富豪客戶的Upper-middle專業人士或基金經理，除了自己亮麗的成績表，往往就係靠呢種連富豪都羨慕的文化優越。而呢份文化優越，一半靠自身的興趣與鑽研，一半則是靠上述的家庭環境長期培養與薰陶。

而呢份文化優越，一半靠自身的興趣與鑽研，一半則是靠上述的家庭環境長期培養與薰陶。（麥明詩Facebook Page圖片）

故此，綜合所有因素，假設個人Ambition一樣的話，Upper-middle大概是眾多社會階層裡面幸福感最高的一群。錢，唔憂；事業上，可以按自己節奏工作，甚至對無禮的客戶可以直接推Job唔做，建議對方另謀高就；對人生及世界裡美好的事情，如文化與美食等，他們最懂得Appreciate，雖然唔係最有錢，卻往往最有「話語權」最有Say。

人生至此，誠然夫復何求！

假如有得揀，你更想做Upper-middle定富豪？ （係假如….!）

SJ結語： 最後講講，除咗以上所講的收入以外，仲有咩跡象，睇到一個人係呢種Upper-middle： 1. 可以隨口講出6-7種咖啡豆 / 香草 / 意粉種類的英文名字：如可以說出Penne, Ravioli, Fusilli, Linguine及Tagliatelle等常見意粉的分別； 2. 開新款高級但低調車型，例如Tesla、Volvo、Land Rover、Lexus等，而非Benz、寶馬、Audi 等土豪味太重的牌子。Jaguar曾經都屬於這類車型，但近年被印度TATA收購後漸趨霸氣設計，變得高調（當然沒什麼不對，百貨應百客）； 3. 會買貴價但低調的衣服，Upper-middle的重點係衣服的材料，Prefer羊毛/純棉/麻等天然材料，設計與顏色多選簡單淡色系，謝絕大大個名牌Logo的衣服； 4. 識飲識食，對哪裡開了家新餐廳等資訊瞭如指掌； 5. 斯文有禮，性格溫和。

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