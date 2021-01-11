拆解外賣平台3大迷思│公開訂單計算法！平台抽幾多佣?外賣員收入?

受新冠肺炎影響，加上限聚令的關係，為外賣平台帶來大量新客戶。現在最大的外賣平台，為人熟悉的有foodpanda、Deliveroo、Uber Eats等，不但方便了顧客外賣點餐，亦在「疫市」期間提供不少工作機會，同時吸引餐廳加入，「化危為機」。大家可能會對這類的外賣平台感到好奇，其背後運作充滿神秘感，令人有不少猜測和誤解，現就為大家揭開外賣平台的神秘面紗吧！

疫情之下，讓外賣平台增加訂單，但這是否等於能為平台增加收入？（foodpanda）

疫情之下，為外賣平台增加大量訂單，普遍認為訂單增加，便會增加平台收入，但事實是否如此？不少人對外賣平台的運作充滿疑問，現逐一拆解外賣平台的3大迷思！

▼▼▼按下圖看外賣平台3大迷思▼▼▼

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迷思1：訂單增加=收入增加？

因疫情的關係，為了避免外出用膳，都會選擇使用外賣平台，變相增加外賣平台的訂單，但這並不代表會增加平台的收入。要了解外賣平台的運作，可從外賣行業的平均數據剖析得知。每張訂單均有既定成本，外賣平台的佣金大約為 30%，送餐費為$5-$25，中位數約$14，而外賣員的收入為$45。計算以上既定成本，可以得出外賣平台想要有盈利的話，最少要接到$120的訂單，而價值較低的訂單則會令他們「做一單蝕一單」。

外賣平台想要有盈利的話，最少要接到$120的訂單，而價值較低的訂單則會令他們「做一單蝕一單」。（01製圖）

另外，除了外賣員的服務費，外賣平台在整體營運上仍有其他支出，包括：有問題之訂單的賠償及退款、客戶服務、餐廳夥伴支援、應用程式開發及更新、市場推廣、 保險開支、訂單折扣優惠及優惠碼等，還有其他經常開支，如辦公室租金、辦公室員工薪金、各類牌照費用等。因此，外賣平台的訂單增加並不等於「一定賺」。

迷思2：外賣員被剝削？

早前兩大外賣平台均試過有外賣員不滿新編更制，直指被剝削工時和薪酬，甚至曾發起罷工。其實從以上的外賣行業平均數據，可見外賣員可獲得的費用已經佔整張訂單收入的一大部分。雖然早前有外賣平台表示，外賣員的收入會因應不同因素如距離和時段出現調整，即代表他們的收入有機會出現波動，但外賣平台亦會間中發放獎金，鼓勵外賣員接單。而外賣員每小時可獲分配1-2張訂單，若平均一張訂單的車手服務費是$45，每小時如能理想地接得2張訂單的話，即是時薪可達$90，時薪並不低，只屬多勞多得。

外賣員屬自僱人士，工時彈性，多勞多得。（unsplash）

有調查指平均有31%的餐飲從業員因餐廳提供外送服務而得以繼續工作，在去年4-6月的疫情高峰期，外送服務估計保障了香港約48,000個職位。以Deliveroo為例，其去年為香港餐飲業提供逾3,500個職位，當中超過2,000個職位來自連鎖餐廳及獨立食肆。在疫情各行各業蕭條的情況下，外賣平台逆市發展，提供一定數量的就業機會，讓失業人士暫得紓困。

迷思3：餐廳夥伴被剝削？

受疫情影響，政府限制餐廳堂食人數，更兩度禁止晚市堂食，固然令餐廳做少了生意，而外賣平台則為食肆帶來一絲希望，除了紓緩餐廳訂單數量減少的情況外，亦連番推出優惠、推廣或津貼，協助他們走出難關。

外賣平台在疫情期間更大手投資，與餐飲業界共度難關。（foodpanda）

foodpanda在去年兩次為餐廳提供紓緩措施，包括延遲三個月繳交佣金、免收新餐廳加盟費、提供外賣自取八折優惠等，惠及全港超過7,000間食肆和零售商戶。Deliveroo亦有幫助本地中小型餐廳，增設專責團隊在餐廳需要時提供支援，並提供實際建議，及為餐廳作宣傳、分享成功參考案例，助餐廳發展虛擬品牌作為長遠支援。此外，Uber Eats於去年7-8月期間推行新措施，所有合作餐廳的外賣自取訂單可獲豁免平台服務費、所有新加入的中小型合作餐廳獲豁免一次性啟動費，助餐廳擴展外賣服務，以協助餐飲業同步過冬，化危為機。