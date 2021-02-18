搵工｜「你想」前途忌人云亦云　一招辨清自己喜惡才策劃事業未來

撰文： Wantedly Hong Kong 最後更新日期： 2021-02-18 13:08

編按：搵工一大難處，在於你不是這次轉工會否入錯行，或是轉極也是由一個地獄跳去另一個地獄。與其這樣苦惱，不如早在搵工寫CV前就想清楚怎樣的工作模式及環境才是你最喜歡的，始終人生有限，別被不喜歡的工作耽誤了人生呀！

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上次就講到筆者試過好多份工，但都唔知道自己想做啲咩工作，唔係話試吓試吓就自然會知㗎啦咩？

試過好多份工，但都不知道自己想做啲咩工作？以下由求職平台《Wantedly》分享的文章，提出了一個轉換思考模式的方法，就是想一想你不喜歡的東西，將事情弄得簡單一點。

唔知道自己想做咩工種、industry，其實係好正常。既然係咁，就唔好諗得咁深入住，因為你一定會知自己唔鍾意啲咩，又鍾意做咩嘢！

於是乎，好快就會得出一個表，以筆者為例：唔鍾意坐死喺office、鍾意時不時要離開office做嘢；唔鍾意日日都對住啲spreadsheets、鍾意影相寫嘢；打死都唔做政府工……

於是乎，好快就會得出一個表，以筆者為例：唔鍾意坐死喺office、鍾意時不時要離開office做嘢；唔鍾意日日都對住啲spreadsheets、鍾意影相寫嘢；打死都唔做政府工……

筆者的求職方向表（Wantedly Hong Kong授權使用）

筆者係呢個時候諗嘅嘢會practical啲，例如返工有得聽歌、著衫唔使咁formal之類都唔會寫落個表，事關呢啲好處只會當你見完工，甚至你入職之後先知道，所以大家都應該諗得實際啲，盡量會喺job description就見到嘅就最好。

當呢個表成型之後，搵工就開始有個方向，需要做嘅只係睇吓每一份工tick到個表上面幾多格，然後再決定apply邊份工。

最後，呢個過程真係需要好一段時間，所以唔太建議大家裸辭再進行，當然而家嘅weekend係比較忙碌嘅，唯有辛苦自己星期一至五，逐少逐少做。（但千祈唔好唔做呀！）

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【本文獲「Wantedly Hong Kong」授權轉載。】