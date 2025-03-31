AI服將隨手可及　人類還有甚麼優勢？蓋茨稱「它」是人類最後堡壘

微軟共同創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）表示，未來十年人工智慧（AI）的發展意味着，世上「多數事情」將不需人類就能完成，但人類在創造力方面，應有機會維持某種優勢。



蓋茨於2月在美國國家廣播公司（NBC）《今夜秀》（The Tonight Show）上，對主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）解釋，專才目前仍然「稀有」，例如我們在許多領域當中仍舊依賴的「偉大醫生或老師」等人類專家，但「隨着AI的發展，傑出的醫療諮詢和教學，將在十年內成為免費、常見的服務」。

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蓋茨上個月接受哈佛大學教授、「快樂」專家布魯克斯（Arthur Brooks）訪問時也說，全球正進入一個「免費智能」的新時代，由AI驅動的技術將快速發展，變得隨處可得，且遍及生活中的幾乎每個面向，包含進步的醫學與診斷，以及普及的AI教師和虛擬幫手。

然而，蓋茨重申，特定類型的工作應該永遠不會被AI取代，例如，人們應該不會想看機器打棒球。他說，「有些事情我們會保留給自己，但製造東西、搬運物品和栽種食物等工作，未來基本上都將不成問題」。

蓋茨也強調，人類將能決定是否在AI能力所及的範圍內，全面使用AI。此外，由於AI無法提出人類尚未思考過的新概念，他不認為AI將全面取代人類的創造力，但AI有可能被當作協助將創意工作耗時的部分自動化的工具，或幫忙醞釀新想法。

而且，我們也很難想像，人類會接受AI成為創造力的主要推手。就如蓋茨所言，在創造力方面，關鍵在於「能夠」和「應該」的差別。

以外界認為將很快受到AI威脅的平面設計工作為例，你當然能透過文字指令或輸入相關資訊，迅速設計出一個標誌或傳單，但AI無法在更深刻的策略思考方面，幫得上忙。人類應該努力維持這項優勢。

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