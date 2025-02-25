被病人質疑才發現「DeepSeek是對的」！醫生也在嘆：離失業不遠了

DeepSeek橫空出世震撼全球，沒想到也要讓醫生失業了嗎？一名廣東的醫學博主聲稱，病人用DeepSeek質疑他的治療方法，他氣到回家上網查，沒想到AI的診斷竟是對的。



據《極目新聞》報道，2月22日，廣東一位醫學博主「孤芳自賞」的網帖引起網友熱議。他發文表示，「天都塌了！病人DeepSeek後質疑我的治療方案，氣得我自己又查了一遍指南，才發現指南更新了……」。

他表示，DeepSeek給出的診斷結果是正確的。「我們地方（醫院）有些藥沒有就用了替換藥，已經和患者解釋清楚了。」

相關文章：失業｜AI持續進化10大工作快將消失！會計、保險外連IT也如坐針氈

+ 27

還有其他醫生博主曬出和他類似的遭遇。2月16日，博主「幻空」發帖稱，上班時遭遇病人拿出DeepSeek的診斷方案，直接找他開藥的情況。他調侃稱：「感覺離下崗的時間不遠了。」

事實上，中國有醫院直接找DeepSeek合作。

阜陽市人民醫院最近直接中國聯通阜陽市分公司達成合作，成功實現DeepSeek大模型私有化部署。其中包括使用DeepSeek分析海量病例，發現潛在疾病規律，助力診療方案優化，同時實現文獻智慧檢索，科研人員輸入關鍵字，DeepSeek秒級匯總全球最新研究成果。

另外在醫生診斷方面，病理切片通過DeepSeek識別，精准篩查癌細胞，減少人為誤差等。

西安一家大型三甲醫院的醫生稱，使用人工智慧輔助醫生工作並不是最近一兩年才開始的事情，「今年之前，我們醫院就已經開始使用人工智慧軟體來説明醫生看片子了，這些工具可以幫助醫生發現容易被誤診的病灶，並進行標記和提示，從而降低誤診率。」

不過該醫生強調，人工智慧工具只是輔助手段和重要幫手，在全過程中最終來做決斷的還是醫生。

而且報道指出，AI是沒有處方權的，無論是根據法律法規，還是國家、地方的相關規定，人工智慧工具肯定是不能給病人開藥的，而且若真的按照AI的建議去開藥，出現問題的話，人工智慧也無法對病人負責。

延伸閱讀：生成式AI席捲職場！這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

+ 18

延伸閱讀：

DeepSeek像「大模型版TikTok」 專家：可能1年內被取代

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】