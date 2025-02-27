取代8500萬個工作卻創「9700萬個新職位」！跳槽AI業推介這5崗位

人工智慧（AI）領域在就業市場掀起一波高薪搶才潮。根據Google搜尋趨勢，「AI工作」搜索量在2025年1月達到新高峰，其中又有5項工作成長最驚人，想換工作的人就能以此參考。



2025年AI職缺暴增 5大熱門職缺曝

根據《CNBC》報道，世界經濟論壇（WEF）早在2020年預測，AI到2025年底可能會取代約8500萬個工作機會，但同時也將創造9700萬個新職缺，意味着AI產業將持續成為勞動市場的成長動能。

根據求職平台ZipRecruiter與Indeed的最新分析2024年AI領域成長最快的5大職位：

．AI工程師（AI Engineer）

．AI顧問（AI Consultant）

．AI研究員（AI Researcher）

．AI訓練師（AI Trainer）

．AI產品經理（AI Product Manager）



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這些職缺不僅薪資優渥，還提供遠端工作機會。其中，AI工程師年薪中位數高達351.3萬元新台幣（約港幣85萬元）；AI顧問375.1萬元新台幣（約港幣90萬元）；AI研究員373.5萬元新台幣（約港幣90萬元）；AI訓練師214.6萬元新台幣（約港幣52萬元）；AI產品經理則為340.7萬元新台幣（約港幣82萬元）。

這五大職位不僅成為2024年最具成長潛力的AI職缺，也在LinkedIn的「新興職位」報告中名列前茅，顯示市場對這類人才的迫切需求。

「技能比學歷重要」AI企業以能力導向

儘管部分AI職位仍要求學士學歷，但《CNBC》指出，技能導向招聘（Skills-Based Hiring）已成為AI產業的主要趨勢。

知名人力資源顧問公司Robert Half的技術招聘總監薩頓（Ryan Sutton）強調，AI領域發展迅速，許多創新者選擇提前離開大學，甚至直接進入新創公司，全心投入產業。企業現在更重視實際技術能力，而非學歷背景。

這意味着，無論是否擁有傳統學歷，只要擁有足夠的技術實力與作品集，仍然能在AI職場佔有一席之地。隨着AI技術持續演進，市場對專業人才的需求只會越來越強勁，未來幾年內，AI職缺的競爭將更為激烈，對於求職者來說，現在正是投入AI領域的最佳時機。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：8500萬個工作被取代…跳槽AI業先選這5職缺，「年薪破300萬」還在成長中！】