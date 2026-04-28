8號風球返工點部署？預警8號特別告示可以即走？打工仔權益全攻略

每逢颱風季節，上班一族最關注必然是「要唔要返工？」；遇上返工時間，天文台發出「預警八號特別告示」又如何部署？是否可以提早下班？落波後2小時內要返工？「01職場」整理了勞工法例及2024年勞工處新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》下的關鍵指引，僱主及僱員一文看清。



遇上返工時間，天文台發出「預警八號特別告示」是否可以即時收工？根據勞工處指引僱主應以「僱員安全」為首要考慮。（資料圖片）

八號風球為社區帶來重大影響，於上班時間改發更會引發收工人潮，天文台於1987年開始推行在八號信號生效前大約2小時發出預警信息，令市民可提前防範及進行適當安排，包括盡快回家或到安全地方暫避。根據最新修訂的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主應以「僱員安全」為首要考慮。

於上班時間改發8號風球會引發收工人潮，天文台於1987年開始推行在八號信號生效前大約2小時發出預警信息，令市民可提前防範及進行適當安排，包括盡快回家或到安全地方暫避。（資料圖片）

1.上班時間發出八號預警（特別告示）即走？

天文台一般會提前2小時發出「預警八號特別告示」。僱主應安排員工有序下班。懷孕、殘疾、須依靠渡輪返回居所，或居住於偏遠地區的僱員，應獲安排優先離開工作地點。

其他僱員應按與僱主協定次序，根據路程遠近或所需時間分批下班。

若下班時交通嚴重受阻或天氣太惡劣，僱員可選擇留在公司，僱主應在工作地點開放合適地方讓員工暫避。

天文台發出「預警八號特別告示」時，僱主應安排員工有序下班。懷孕、殘疾、須依靠渡輪返回居所，或居住於偏遠地區的僱員，應獲安排優先離開工作地點。（資料圖片）

2.八號風球上班前已生效，上班及復工安排？

上班安排︰僱主不應要求一般僱員返回工作地點上班。

復工時間：若八號風球在工作時間結束前3小時或以上取消，僱員應在2小時內返回崗位。

彈性處理：若取消時間距離下班不足3小時，僱主可容許僱員毋須復工。

極端情況：若政府公布「極端情況」，僱員應留在原處或安全地點，而非立即啟程上班，因其效力與八號信號相若。

8號風球下必須當值的「指定人員」，僱主應另外發放當值津貼及特別交通津貼。（資料圖片）

3.薪津與假期：會扣糧或扣假嗎？

颱風屬自然災害，勞工處建議僱主，不應因員工受到惡劣天氣未能上班、或及時復工而扣減工資、勤工獎或津貼 。

不可扣假：僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，作為補償損失的工作時間。

當值補償：8號風球下必須回公司當值的「指定人員」，僱主應另外發放當值津貼及特別交通津貼。

颱風屬自然災害，勞工處建議僱主不應因員工受到惡劣天氣未能上班、或及時復工而扣減工資、勤工獎或津貼 。（資料圖片）

4.遙距工作（WFH）點安排？

隨着混合辦公模式普及，勞工處守則亦列明了WFH的建議。

預先協議：僱主與僱員應預早評估惡劣天氣下WFH的可行性，包括工作範疇、通訊督導及器材配套（如電腦、網絡及保安）。

考慮個人環境：即使實施WFH也應考慮員工家中的實際情況（如是否有嚴重滲水、停電或照顧家人的需要）。

若八號風球在工作時間結束前3小時或以上取消，僱員應在2小時內返回崗位。（資料圖片）

5.上落班途中發生意外工傷補償？

8號風球（或紅∕黑雨、「極端情況」）生效期間，若僱員在工作時間開始前或終止後4小時內，以直接路線往返居所與工作地點途中遭遇意外，一律視作在受僱期間因工遭遇意外，僱主須負起補償責任。

僱主必須確保工作環境安全，若要求員工在颱風下工作，應提供安全帽連帽帶、雨衣及防水安全靴等防護裝備。

8號風球生效期間，若僱員在工作時間開始前或終止後4小時內，以直接路線往返居所與工作地點途中遭遇意外，一律視作在受僱期間因工遭遇意外，僱主須負起補償責任。（資料圖片）

如何制定公司內部的「惡劣天氣工作守則」？

制定公司內部「惡劣天氣工作守則」可減少爭拗，僱主應首要考慮僱員的安全，制定過程應包含以下內容框架：

．僱主不應採取劃一安排，要體諒僱員個別情況（如居住偏遠地區、懷孕或殘疾）。亦要符合法律合規，包括《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》等法定責任。

．守則應涵蓋上班安排、下班及疏散流程、復工安排及遙距工作（WFH）指引。

．守則應清晰列明財務安排，包括薪金發放、指定人員補償及禁止扣假等項目來避免爭議。

．安全管理措施要列明，如風險評估、提供裝備及通訊機制，預先制定安全計劃和緊急應變計劃，亦要確保主管與指定人員之間有有效的聯繫方式。

．將守則列明於員工手冊、張貼在工作地點或定期傳閱，確保所有僱員知悉安排。最理想是根據每次惡劣天氣後的經驗，諮詢員工並優化守則。

制定公司內部「惡劣天氣工作守則」可減少爭拗，勞工處指僱主應首要考慮僱員的安全。（資料圖片）

勞工處編製的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，為僱主和僱員提供制定相關工作安排的主要原則、參考指引及相關法例資料，以供參考。該小冊子可在勞資關係科各分區辦事處索取，亦可在勞工處網頁下載。