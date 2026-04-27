會議紀錄AI神器｜3大語音轉文字工具推薦　快速整理還能提問重點

隨著遠距工作、線上課程與影音創作成為日常，如何快速將錄音檔或影片內容轉成可編輯的文字，已成為許多上班族、學生與創作者最迫切的需求。



無論是會議紀錄、課堂筆記、媒體訪談，甚至Podcast與YouTube字幕製作，若全程仰賴人工逐字輸入，不僅耗時費力，也容易因專注力下降而產生錯誤。

近年AI語音轉文字技術快速成熟，只要上傳音檔或貼上影音連結，系統便能自動完成轉譯，大幅縮短整理時間，相關工具選擇眾多，從免費線上平台到進階分析型AI助手，各有不同特色與適用族群。本文整理三款語音轉文字工具，協助使用者依需求挑選最合適的程式，快速應付文字需求。

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推薦工具1：MyEdit

支援語言：中、英、日、韓、德、法、西班牙、葡萄牙、意大利文



MyEdit是一款免安裝的線上平台，手機與電腦皆可使用，支援包含中文、英文、日文、韓文等9種語言，只需上傳 WAV、FLAC、M4A或MP3等常見音檔格式，並選擇語言，系統便會自動進行轉譯，速度快且準確度高。

轉換完成後，使用者可直接在線上編輯文字內容，逐段確認與修正，大幅降低後製整理的時間，之後便可依需求選擇匯出純文字檔（.txt），或是包含時間戳記的字幕檔（.srt），無論是會議紀錄或是影片上字幕都相當方便。

在價格方面，MyEdit 提供每日免費3分鐘試用，登入會員可領取點數，訂閱方案最低每月僅需約 NT$120（約30港元），此外，平台還內建去雜音、語音增強、去風聲等音訊優化功能，能在轉文字前先提升音檔品質，進一步提高辨識準確率。

推薦工具2：雅婷逐字稿

支援語言：中文、英文、臺語



雅婷逐字稿主打中文、英文與台語辨識，特別適合需要處理在地語言內容的族群，使用者可上傳影音檔、貼上YouTube連結，或直接進行即時錄音，甚至支援直播字幕應用。

除了基本的語音轉文字功能外，雅婷逐字稿的一大特色在於「重點摘要」功能，系統可自動從轉譯內容中擷取重點，協助使用者快速掌握長篇逐字稿的核心資訊。完成後的逐字稿也能與他人共用，或搭配聲音檔一併匯出，對於團隊協作或會議紀錄整理相當實用。

雅婷逐字稿提供每個帳號300分鐘的免費額度，但需在註冊後一個月內使用完畢，付費方案則採計時制，依使用分鐘數購買，價格相對透明，適合有明確使用需求的使用者。

推薦工具3：NotebookLM

支援語言：中文、英文、日文、韓文、法文、西文、拉丁文等超過80種語言



NotebookLM屬於進階型的AI資料整理工具，不僅能將錄音檔轉成逐字稿，還能進一步協助使用者分析、提問與整合內容，特別適合研究、學習與內容創作者使用。

NotebookLM能處理高容量資料，單一筆記本可容納多達2500萬字的資料，並支援文件、網頁連結與影音檔等多元來源，使用者只需將錄音檔匯入筆記本，系統便會自動生成逐字稿與摘要，省下大量人工整理時間。

轉換完成後，逐字稿會成為「來源資料」，使用者可直接對內容進行提問，例如整理重點、規劃行動項目，或延伸相關問題，所有AI回答皆會清楚標註引用來源，若資料中沒有相關資訊，系統也會明確告知，避免產生虛構內容。

此外，NotebookLM還提供AI Podcast功能，可根據上傳資料生成由兩位AI主持人對談的節目，並支援互動提問，讓使用者在「聽內容」的同時，進行即時探索與理解。

NotebookLM也提供免費與付費兩種方案選擇，免費版最多可建立100個筆記本、每本加入50個資料來源，並可透過一鍵生成摘要、FAQ、時間軸或簡報，甚至轉成語音摘要隨時收聽，提問時系統也會附上引用依據。

若升級付費方案，月費為14美元起（約110港元），可建立多達500個筆記本、單本來源提高至300個，並能自訂回覆風格與篇幅，支援筆記本共用與權限管理，還可查看存取與查詢數據，適合團隊協作或高頻使用者。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：3大語音轉文字工具推薦！免費聽打逐字稿AI，還能幫你整理重點】