黑雨、極端天氣打工仔懶人包︱要開工？會扣糧？勞工處守則你要知

每逢夏季經常打風落雨，黑色暴雨警告（黑雨）或「極端情況」往往突如其來，打工仔最關心莫過於「使唔使返工？」、「遲到扣唔扣糧？」。勞工處於 2024 年更新了《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，「01職場」為大家整合了勞工處守則的核心內容，一文看清僱主與僱員在暴雨下的權益與安全指引。



根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，僱主應按行業性質及運作需要，盡量將需要在工作地點當值人數減至最少。（資料圖片）

1. 黑雨、極端情況：返工前生效點安排？

根據守則，若黑色暴雨警告或「極端情況」公布在工作時間開始前已發出，安排原則如下：

一般僱員：僱主不應要求一般僱員返回工作地點上班 。

「極端情況」：僱員應留在原處或安全地點，而非立即啟程上班 。

指定人員： 若屬預先訂明的「指定人員」（如醫療、基建維修等必要人員），應在安全情況下按協議返回崗位 。若交通受阻，應盡快通知主管 。

小貼士：「極端情況」通常指超強颱風後，出現大規模交通癱瘓或嚴重水浸，政府會公布相關安排，如影響力等同八號信號，僱員應留在家中。

如正在工作突掛起黑雨或遇到「極端情況」，戶外工作者應立即暫停所有在戶外及空曠地方的工作。（資料圖片）

2. 工作中遇黑雨：戶外必須立即停工？

如果你正在工作，突然掛起黑雨或遇到「極端情況」：

戶外工作者：主管應立即暫停所有在戶外及空曠地方的工作（如建造、清潔、起卸物料等），並安排僱員到安全地方暫避 。

室內辦公者：除非有即時危險，否則在室內工作的僱員應如常留在崗位 。

提早下班：僱主可酌情決定讓懷孕或殘疾僱員等有需要人士，在安全情況下提早離開 。

根據勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，當天文台發出八號預警或八號信號後，僱主須按協定的工作安排，讓非必要人員分批下班。（資料圖片）

3. 下班安排？復工安排？

下班安排：若工作結束時仍有黑雨，僱員應留在安全地方直至大雨減弱。僱主應開放公司合適地方讓員工暫避，不應一刀切「趕人走」。

復工時間：若警告在工作時間內取消，僱員應按預先協定安排復工 。常見做法是警告取消後2小時內返回崗位 。

彈性處理：僱主應考慮交通受阻、道路阻塞或水浸等實際困難，體諒居住偏遠地區的僱員。

若警告在工作時間內取消，僱員應按預先協定安排復工 。常見做法是警告取消後2小時內返回崗位 。僱主應考慮交通受阻、道路阻塞或水浸等實際困難，體諒居住偏遠地區的僱員。（資料圖片）

4. 薪酬與假期點樣計？

勞工處強調，惡劣天氣屬自然災害，僱主的處理應情理兼備。

不扣糧、不扣獎：若僱員因天氣或交通因素未能上班、遲到或復工，僱主不應扣減工資、勤工獎或津貼 。

不可扣假：僱主不可減少僱員有權享有的年假、法定假日或休息日，用作補償因惡劣天氣損失的工作時間 。

額外津貼：對於須在惡劣天氣當值的「指定人員」，僱主應另外發放當值津貼及提供特別交通津貼。（如實報實銷的士費）

勞工處強調，惡劣天氣屬自然災害，僱主的處理應情理兼備。（資料圖片）

5. 法律責任與工傷保障？

僱主責任：根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任維持安全的工作環境 。若無合理辯解而要求員工在危險下工作，即屬違法 。

工傷保障：在黑雨或「極端情況」生效期間，若僱員在工作開始前或終止後4小時內，以直接路線往返居所與工作地點途中遭遇意外，一律視作在工作期間發生，僱主須負起補償責任 。

勞工處守則雖並非強制性法例，但若發生工業意外，法院往往會參考守則來評判僱主是否盡了「疏忽責任」。

建議僱員： 翻查員工手冊，確認公司對惡劣天氣的具體內部協議。

建議僱主： 體諒員工安全，保持溝通，避免因小失大影響勞資關係。

每當上班日改發較低風球時，即有大批打工仔趕上班的擠擁場面。（資料圖片）

6. 遙距工作（WFH）繼續開工？

隨着科技普及，勞工處建議僱主應預早評估遙距工作（在家工作）的可行性、工作範疇和模式，容許返回工作崗位有困難的僱員遙距工作，或有較寬裕的上班和復工時間。

僱傭雙方應事先商討WFH的配套、通訊方式及保安措施。包括黑色暴雨警告信號生效時及取消後、「極端情況」生效期間及結束後，如僱員返回工作地點遇到困難時，或其他特殊情況等安排。

勞工處建議僱主應預早評估遙距工作（在家工作）的可行性、工作範疇和模式，容許返回工作崗位有困難的僱員遙距工作，或有較寬裕的上班和復工時間。（資料圖片）

勞工處編製的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，為僱主和僱員提供制定相關工作安排的主要原則、參考指引及相關法例資料，以供參考。該小冊子可在勞資關係科各分區辦事處索取，亦可在勞工處網頁下載。