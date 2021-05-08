GU透膚恤衫春夏上班夠清爽　3種穿搭示範襯出微性感專業氣質

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-05-08 10:30

繼先前的「一衣多穿」教學深獲廣大粉絲喜愛後，日本GU又釋出全新搭配示範啦！把目光轉向了春夏必備的「透膚襯衫」，能夠適當展現出肌膚感的微性感單品，可別只會傻傻的單穿呀！現在就快快把下面這3種搭配法，加進你的日常穿搭中！

一衣多穿的透膚襯衫穿搭（點擊下圖看清！）

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穿法1：透膚襯衫X黑色背心X高腰牛仔褲

最簡單的穿搭小技巧，就是把透膚襯衫當作外套穿了。內搭黑色的小背心，透過高腰牛仔褲來達到抽高又顯瘦的內縮視覺感，在簡單舒適的穿法中，加入微透膚的空氣感，成功化解襯衫帶給人的正式、悶熱感，在配件的搭配上，GU推薦揹上黑色的皮革肩背袋，再戴上頂黑色鴨舌帽，用手袋、帽同色作呼應。

穿法2：透膚襯衫X吊帶裙

直接把透膚襯衫當作上衣，下身則是穿着具有女孩俏皮感的吊帶裙，偏向西裝的硬挺材質，更能修飾臀、腿的肉肉堆積，選擇帶有運動感的小白鞋，使整體的搭配不會過度女性化，手袋也是拎着和鞋子一樣的白色袋款，GU還特別挑了有動物皮革滾邊的雙層袋款，使造型感變得更強烈，偏保守型的女生，可以在襯衫內搭配深色小背心，大膽點的女生，其實單穿深色、具有設計感的bra，也是時尚好看、不低俗。

穿法3：透膚襯衫X嫩色西裝褲

這套搭配，小編覺得非常適合辦公室上班族穿搭。像是GU就拿了嫩黃色的透膚襯衫，搭配蘋果綠西裝褲，粉粉嫩嫩的馬卡龍色系組合，散發出一股清新、甜美氣質，第一眼就會對你產生好印象，揹着有文青感的焦糖色肩背袋，鞋子為有點小正式的穆勒鞋，不會太過死板且保有專業感！

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