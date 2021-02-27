買了新衫也穿不出漂亮感覺？　要襯得起靚衫除常運動更要懂兩件事

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-27 10:30

編按：每看到時尚的職場穿搭示範時，總會在想：人家就是穿得這樣美，但同一打扮放在自己身上時，卻顯得平平無奇，甚至是不堪入目嗎？也許，你需要的不僅外在的打扮建議，還需要為自己打造內在的美麗泉源。

活出最美自己的運動極簡法（按圖看清！）

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不知道大家是否有過這樣的經驗，在網絡上看到一件很漂亮的衣服，下標買回來之後卻發現自己和模特兒穿出來的感覺完全不同，然後就不想再穿，那件衣服就被閒置在衣櫃深處好幾年！

愛美是人的天性，每個人都希望活出最美的自己，但為甚麼我們老是找不到適合自己的衣服？到底是還沒找到適合自己的衣服？還是漂亮的衣服還沒辦法被生產出來？或者是其他原因呢？

不知道大家是否也有發現有些人即使不是穿着甚麼時尚品牌的衣服，可能只是簡單的T恤和牛仔褲，但是穿起來卻是很有個性、很好看、很順眼，為甚麼同樣的衣服穿在不同人身上會有不同的感覺？

難道不是衣服的問題，而是人的問題嗎？

我們觀察到以下3種類型的人不論穿甚麼衣服都很好看，如果我們可以學習他們的「行為」、「思維」和「態度」的話，那麼即使不用擁有許多漂亮的衣服，也能隨時展現專屬於自己的美感和時尚！

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1. 有在運動的人

為甚麼模特兒或明星穿甚麼都好看？觀察他們的日常作息，我們就會發現幾乎每一個這些名人專家都有「運動」的習慣，而且運動的習慣對他們而言已經如同呼吸一般自然，是生活中不可或缺的部分，我們想這就是他們和我們之間的不同。

運動帶來的好處極多、極廣，不但可以讓我們維持健康體態、精神體力維持地較久、氣色好、頭腦清楚等等，當然還會讓我們穿衣服的時候變得更好看！

與其不停地選購漂亮的衣服，不如開始運動吧！透過養成運動的好習慣，自動將我們現有的衣服都變成高級名牌貨吧！

2. 熱愛生活、工作的人

熱愛自己的工作、在自己的領域有所成就的人往往都會散發出一種自信美，那種美並不是任何一件漂亮的衣服可以展現地出來的！

我們很欣賞YouTuber黃大謙，在他的影片中，他常常只穿一件很簡單的T恤，甚至只是一件吊嘎，但是在他的談吐中卻散發出一種「很帥、很酷、很有個性」的氣質，他對於拍片的熱情完全展現在他的作品當中，讓他大受歡迎，甚至還進入了時尚界。

當一個人為了生活而努力奮鬥、為了工作展現熱情，那就是一個人最美、最帥的時候了！

3. 樂觀積極、笑口常開的人

平常老是皺着眉頭、常常抱怨生活的人、不願腳踏實地的人，即使擁有了世界上最美、最貴的衣服，穿起來會好看嗎？

每天微笑着、充實開心地過着每一天的人，不論何時看起來就是神采飛揚、吸引着眾人的目光，即使不是穿着甚麼特別的衣服、名牌、時尚，展現出來的氣質和風範就是不一樣

所以重點並不是買了甚麼衣服就會讓我們變美、變帥，而是當我們微笑地看向世界，發現世界是如此美麗，還有我們也在這美麗之中！

現在開始，微笑地過每一天吧！

如果我們能夠養成運動的習慣、全心投入在自己喜歡的領域、隨時笑口常開、常保持樂觀好心情，我們就能省下許多購買漂亮衣服和配件的金錢，還能夠長保健康、省下保健食品和醫療保險相關的費用，也因為身體好、氣色好而不太需要多餘的化妝品和保養品，又能省下化妝保養相關的費用，不但可以省下大筆的金錢和居家生活空間，還能在工作領域上發揮影響力，而且即使不化妝、不盛裝打扮也能隨時展現美麗喔！

這不就是最佳、最有效的極簡投資了嗎！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：精準生活設計-布蘭達&維尼，原文：運動極簡法：在養成運動習慣之前，先別買衣服！】