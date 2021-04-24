肚腩圓潤穿高領衫、窄身褲只自曝其短　4個肥人必學返工穿搭技巧

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-24 10:29

編按：減肥知易行難，對常常只坐不運動的打工仔來說，囤肉自然比剷肉來來更快。不想同事笑你肚腩肥、肉地好，就要參考以下4個穿搭技巧，好好將你肚上的那團肉收起珍藏。 文：Amber Chiu（GQ Taiwan）

肚腩肥，更要學懂修身穿搭技巧：（按圖了解）

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現在這個社會的審美觀實在很難接納胖子，其實也不是不努力瘦身，事實就是又要加班又想打電動也要睡覺根本沒時間運動，而且在這美食之都，要節食實在很難！就算真的有心瘦身，也不是一時半刻就會見效。

胖就算了，低頭看看自己的那個肥肚腩…真的是絕望無比。

到底應該要怎麼穿才能顯瘦又遮肚呢？ 首先，要先打破這個迷思，無論你高矮胖瘦，衣服一定要穿合身（合乎自己身型）的款式，少了這點你再努力都徒然無功啊！

穿T恤看起來比起襯衫顯胖？

視覺上會有襯衫看起來較瘦的原因，是因為襯衫中間有釦子切割了肚子的完整面積，才會有「好像比較瘦的錯覺」，但其實真正影響胖不胖最重要的不是樣式，而是選錯材質！胖的人最忌諱的其實是穿軟趴趴的衣服，柔軟的材質會完美的呈現你的身材，所以無論你穿背心T恤襯衫都一樣，選擇比較厚、高磅數的材質可以順勢隱藏自己的身材曲線，肚子就不會這麼明顯啦！

推薦單品：牛仔外套/ 襯衫

牛仔材質完完全全符合這點，基本上一件牛仔襯衫都不會太薄，夠厚重中間又有釦子阻隔，穿上一件就修身又有型。

真的不用一定要窄身褲

這實在有點難理解，不是應該要窄身褲才可以顯現腰身嗎？一般來說的確這樣沒錯，但當你的肚子開始大到一定的程度，窄身褲時褲頭會擠在肚子下圍的時候，窄身褲只會顯現你的肚子更大，褲頭的位子反而劃清了肚子大小的界限範圍。 這時你可以選擇稍微短一些些的上衣，穿上時不短不長剛剛好遮住褲頭的那種，這樣若隱若現就不會讓人有機會直接看清肚子的大小了。

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上身禁忌：橫條紋、大圖案、高領

條紋顯胖全世界都知道！特別是橫條紋實在有夠可怕，整個把你的肚子橫向延伸到天邊；再來大的圖騰也是地雷，你想像一下你穿了一件米奇的T恤，然後他看起來腳整個變大還往前凸，像話嗎？ 然後高領只適合瘦子，肚子夠大的你穿高領會給人肚子肉滿到脖子的錯覺，千萬要避免。

推薦單品：條紋襯衫、古巴領襯衫、棒球襯衫

這三樣東西都有一個共同特點，那就是可以形成V領的效果，若是再搭配直條紋的話就更能拉長比例。

多層次穿搭是你的最佳解藥

不要再說很熱穿不住了！你身材比別人不足但又想穿的好看肯定要有點犧牲吧！（不然就運動減肥吧） 多層次穿搭視覺上會模糊焦點，也就是你的肚子，也能替造型添加更多有趣元素，如果夏天真的很熱，至少多加一件背心或麻襯衫在T恤外面都比單穿好100倍。

推薦單品；釣魚背心 今夏最熱門的款式，除了能滿足多層次之外，背心上大大小小的口袋也可以分散視覺的集中，夠多的收納功能你不帶包包出門也方便。

鮪魚肚的最佳救星：雙排釦西裝

無論你是怎樣的鮪魚肚，穿上一套雙排釦西裝，肚子面積馬上漸少一半以上，材質夠硬挺、還有兩排釦子把你的肚子綁死固定，絕對超顯瘦！而除了雙排釦西裝之外，選擇有背心的三件式西裝款式也同樣可以達到不錯的縮肚效果。

胖也是可以很有型好看，照著以上幾點試試看，雖說無法讓肚子消失，視覺上看起來很瘦應該也沒人不喜歡吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：你的鮪魚肚收好了嗎？胖子必學「4 個遮肚穿搭技巧」！】