針織背心、鮮艷單品襯出日系春色　即睇15款春季輕熟上班穿搭示範

職場
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編按：春季到臨，也是女士們打扮換季的時候。想為上班穿搭增添時尚春日氣息時，仍能保留專業成熟的形象，不妨看看以下的穿搭示範。

春天來臨，是時候該全力享受春季的穿搭樂趣了！本篇將介紹15款適合春天的成熟休閒風穿搭，除了適合春天的亮色系、成熟中帶點可愛感的造型之外，還有當季流行的淑女風格等等。請大家務必參考看看喔！

春季「成熟休閒風」穿搭特輯

褲裝穿搭

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裙裝穿搭

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連身裙穿搭

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春季「成熟休閒風」穿搭特輯總結

本篇介紹了15款適合春天的成熟休閒風穿搭，大家看完覺得如何呢？只要在穿搭上多花點心思，就算是隨興休閒的風格，也能展現不同於以往的季節感與時尚度。請大家務必挑戰看看喔！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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