職場穿搭｜全身黑色打扮不只藏胖顯瘦？　還有這些心理上的優點！

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-04-17 10:31

愛穿一身黑的人都自傲又難以親近？其實心理學有研究喔。你也沒有發現，一到了冬天很多人都會穿起黑色大衣，在地鐵月台或車站大廳一片黑壓壓的——好像好多人都好愛穿黑色的衣服喔！問過身邊的人，理由不外乎「好搭」、「百搭」、「不怕髒」等等。你也是喜歡穿黑色的人嗎？根據外國網站「thoughtcatalog」、「empower」的資料不少心理學家就曾經研究，愛穿全黑的人是否有甚麼樣的特殊心理，又或是有甚麼樣的共同特徵喔。

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黑色，其實是主導力量的象徵

說到黑色，現在我們都能輕易聯想到神秘、負面或性感的象徵。而在色彩心理學中，「黑色」代表的是掌控、支配與力量 。而在轉大人的階段中，一般青少年的心理會特別渴望穿着深色或黑色的衣物，這個行為也象徵了生命中一個階段的結束及開始，同時也因為不想面對「變成大人」這件事，黑色就透露了他們暫時逃避世界的渴望 。

喜歡穿黑色衣物的人，他們的內心深處渴望展示出屬於自己的力量 ，他們會在潛意識中用實際行動表示這個意圖——可能是隱藏自己的軟弱情緒、抑或和人刻意製造距離感、或是要求他人尊重他的意願。

普遍而言，喜歡穿全黑的人會比較情緒化，甚至可能會有點神經質呢！他們不喜歡被別人發現他真實的樣貌，他們潛意識會想要保護自己，會迴避那些他們認為無法掌控的事情及情緒。這也是因為他們超級容易被刺激，為自己總是很焦慮而煩惱，而只穿着黑色這一個顏色，就給予他們一種明確的安定感。

研究證明，穿黑色能給人良好的第一印象

至於，喜歡穿全黑的女性則給人一種「她比看起來更聰明、更深藏不露」的心理暗示 。她們想要讓其他人的關注重點，從外表轉移到她們做的事或他們的為人，而非外貌。根據色彩心理學的研究，由於黑色象徵了力量與聲望，而有一些喜歡穿黑色的人則會特意看重自己，由於她們隱藏起來的野心，她們會盡力、試圖屏除掉所有潛在的批評和敵人。

事實上，黑色是給人深刻印象的顏色， 曾經有一份調查就顯示，「黑色」給人的第一印象其實大多是良好的。像是性感、自信和聰明，負面的形象其實很少 ，只有「自傲」之類見仁見智的形容詞。另一份調查的結果也使人對黑色給予正面的評價，有 64% 的男性與超過一半的女性，都同意黑色給人一種自主獨立的感覺。也因為它給人一種嚴肅感，反而會讓人產生信任。

假設你對黑色沒興趣，但若你想要給人留下深刻的印象，不妨試試穿全黑的衣服去赴約吧！

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