面試｜穿土色系難令人留下深刻印象？　4個穿搭伏位見工時要避免

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-04-28 12:27

正逢年後轉職高峰期，許多剛領完年終獎金的人，應該都躍躍欲試、準備把離職單甩在HR桌上，迎接2021金牛年嶄新的開始。所以儂編不免俗地，來幫大家助陣一下，告訴你們4個會偷偷洩露個性的面試穿搭地雷！

職場面試穿搭你有冇中伏？（按圖看清！）

+ 11 + 11 + 11

土色系難做決斷

雖然現在土色系、奶茶色在時尚圈爆紅，但千萬不要在面試的時候穿！原因很簡單，相較於黑、白色，這類色系我們將它稱之為「濁色」，不僅記憶點低，也很容易給人一種不乾不脆，做人處事太溫和、不夠簡潔俐落的感覺，甚至會顯露出你在職場環境難下決斷的潛在性格。

連身裙抗壓性低

俗話說：「職場如戰場」，大多數的主管面對應試者會渴望他能具備立刻上手的即戰力！因此，無論私底下多麼有少女心、多麼嬌滴滴，面試時都請收起這一面，展現你身為鐵娘子，吃苦耐勞、克勤克儉的一面，因此建議先把甜美風連身裙收好，留着跟男友約會時候穿就好！

全身名牌搶鋒頭

在職場最害怕的就是各種愛出風頭的Drama Queen，這種人都有個通病就是沒有實力卻不懂得收斂，總是愛在辦公室裏嚼舌根、出風頭，也就是我們俗稱的「識少少扮代表」！通常這類人，在穿搭上也會顯露出這種個性，刻意揹上具話題性的精品包、穿上印有高識別性Logo的醒目款式，所以建議大家面試的時候，把所有品牌Logo藏好，低調、低調、再低調！

襯衫全扣太保守

最後一個，則是端看你自己在應試的產業別，如果是強調一絲不苟、數據化的金融、科技業，就建議你把襯衫的扣子扣好，越端莊越好。至於，需要展現創意、才華和個人特質的工作，則可以稍稍放下你拘謹的一面，但切記扣子至多解2顆，你是去面試不是去色誘主管的！乖！

相關文章：搵工｜面試時HR查問現時人工該怎回答？ 網民親授一招得體自保！

+ 4 + 4 + 4

相關文章：搵工｜肥仔肥妹被「身形歧視」合理嗎？網民稱觀感外這也是主因…

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

面試穿搭別踩地雷！60%面試官表示：穿整套西裝不一定會讓你拿到工作！

年後轉職靠穿搭取勝！5個面試穿搭Tips，讓你找工作無往不利擠進夢幻職場

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】