搵工｜黑石創始人蘇世民親授8大面試成功貼士：要主動問多啲問題

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-01-21 18:00

任何企業家都需要具備諸多關鍵技能，其中最重要的技能也許就是可以高屋建瓴、客觀公正地對人才進行評估。從早年在華爾街參加面試開始，我就一直在思考如何做好面試官。（以下內容節錄自《蘇世民——我的經驗與教訓》。）

文：蘇世民（黑石集團（Blackstone）董事會主席）

在金融這個行業，能力出色、雄心勃勃的人比比皆是，他們希望成就大業、雁過留聲。然而只有能力是遠遠不夠的。在對黑石候選人進行面試時，我會分析這個人是否符合我們的文化。至少，這個人得通過機場測試：如果我們乘坐的航班延誤，我是否願意跟這個人一起在機場等候？

在面試了上千人以後，我已經形成了自己的面試風格。我會捕捉一系列語言和非語言的線索，我會嘗試與候選人深入交流，然後觀察他們的反應。我沒有甚麼固定的套路，但在每次面試的時候，我的目標都是調動我的洞察力直入候選人的大腦，以評判他們的思維模式，了解他們真實的自我，判斷他們是否適合黑石。

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我準備面試的方式跟大多數人一樣，就是先研究候選人的簡歷。我會看他們的簡歷前後是否一致，也會特別留意任何異常或突出的信息。因為我讀簡歷讀得特別仔細，所以有時在談到某一個細節性問題時，連候選人都會感到非常驚訝甚至緊張。但是當我提出一個他們熟悉的話題或興趣時，他們大多都會如釋重負。

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一般情況下，我都是把候選人和我共同感興趣的話題作為交流的切入點。但這個切入點因人而異，只有當我跟候選人面對面時，我才能確定如何開始對話。我都是憑直覺選擇交流的內容。

有時我會直接問到候選人簡歷中的一條不同尋常的信息。有時候，候選人還沒開口，我就可以從他們的肢體語言中洞悉他們的心理和情緒：快樂還是悲傷，警覺還是疲倦，興奮還是緊張。我會設法讓候選人擺脫面試的氛圍，進入自然的交流狀態，這樣的轉變做得越好，我對他們思考、反應和適應能力的評估難度就會越低。

有時候，我會問候選人跟公司員工見面的感受：他們享受這次會面嗎？我們的員工符合他們的期待嗎？黑石和他們曾經就職或求職的其他機構有甚麼不同？

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還有的時候，我可能在面試前剛完成一件大事，我會告訴候選人事情的前因後果，看看他們如何反應。大多數候選人都想不到我會這麼快就跟他們分享自己的世界，這時他們的反應就很能說明問題。他們是會退卻迴避，還是會找到方法積極參與？意想不到的情況會讓他們感到緊張或膽怯嗎？如果這是一個他們一無所知的話題或體驗，那麼他們是否能夠找到共同點、享受對話呢？

另外，我會就一些奇聞逸事或有報道價值的事件提出問題。如果他們熟悉這個話題，我就會觀察他們如何開展討論。他們有自己的觀點嗎？他們的評估是否符合邏輯？他們是否擅長分析？如果他們不知道我在說甚麼，那麼他們是否會主動承認、找到繼續溝通的方法，還是會試圖掩飾自己的不知情？

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事實上，這些都是為了評估他們應對不確定性問題的能力。金融圈，尤其是投資界，是一個變化萬千的世界，從業人員必須迅速適應新的信息、人員和情況。如果候選人不能在一場對話中表現出與人共鳴、深度交流、隨機應變和轉換話題的能力，那麼這個人在黑石也應該不會表現很好。

黑石的員工各具特色，但他們有一些共同的特點：滿懷信心，求知慾強，為人禮貌，可以適應新情況，在壓力下也能保持情緒穩定，追求零缺陷，不遺餘力地致力於誠信行事，在我們選擇的所有事業中，全力以赴地追求卓越。而且，他們也都與人為善，做事周到，為人體貼，處世體面。我不會雇用任何心術不正、居心叵測的人，無論他的才能如何。黑石永遠不能出現內部政治鬥爭，這一點對我來說非常重要。所以如果你天生愛爭權奪勢，喜歡勾心鬥角，那麼對不起，黑石不歡迎你。

《蘇世民——我的經驗與教訓》書本封面

書名：《蘇世民——我的經驗與教訓》 作者：蘇世民，黑石集團（Blackstone）聯合創始人、董事會主席、CEO。 譯者：趙燦

【本文獲「中和出版」授權轉載。】