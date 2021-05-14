過了25歲便難遇上白馬王子？　從事5大職業女生難結識異性伴侶…

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-05-14 12:28

春天到了，學生們情緒高昂，決定邁入婚姻的情侶也越來越多，三十歲上下的女性也不由得開始感到焦慮。最讓人在意的，就是過了25歲之後，與異性邂逅的機會漸漸減少，但是仍然有一些女性能夠突破這種逆境，不斷認識新的異性。究竟是為甚麼呢？其實，能否和異性邂逅的關鍵在於「職業」。今天筆者要介紹給大家的就是「難以和異性邂逅的須注意職業排行榜」。

難以邂逅異性的女性職業排行榜（按圖看清）

+ 10 + 10 + 10

第5名：出版業

出版業雖然也算是媒體業，但是與異性邂逅的機會相當少。在這個華美的世界，帥哥美女就是所謂的「商品」，因此這些俊男美女都是「工作業務所需」，和浪漫戀曲沾不上邊。再加上出版業人事異動較少，同事都是同一群人，無法增加新的人脈，也是問題之一。

第4名：地產業

地產業人的問題在於非常繁重的工作以及休假安排。周六、周日是非常好的營業時段，因此必須工作，休假幾乎都是平常日。晚上要工作到很晚，假日也常常要加班，因此和異性邂逅的機會非常少，工作又繁忙，從事地產業的人常會重視工作多於戀愛。

第3名：食品業

食品業年齡層較高的公司特別多，年輕人很少，而且上司疼愛年輕人，常會帶大家去喝酒，一回神才發現一起喝酒的都是些中老年人。談公事時常要一起吃飯，讓人耗盡精力，連假日跟朋友喝酒的力氣都沒了。

第2名：網絡創業公司

網絡創業公司乍看之下邂逅機會很多，事實上並非如此。利用網絡行銷的公司創業階段經常被數字追着跑，許多人都屬於「戀愛敷衍族」。此外，公司員工本來就比較少，基於兔子不吃窩邊草的原則，為了減低風險，同事之間也不會發展辦公室戀情。

第1名：教職

教職的邂逅機會本身就相當少，再加上工作性質、規範等因素造成的壓力，遇到戀愛機會，也不免感到緊張。教職人事異動少，男女比例、年齡層都相當極端，因此有許多老師都放棄認識新異性。即使和同事戀愛，婚後其中一人也必須調職，難度很高，結婚率也低。

看了以上這些範例，你有沒有同感呢？筆者也就職於出版業，因此對於「帥哥」已經很難有反應了，即使工作上接觸到的帥哥多到數不清，筆者的「戀愛天線」還是關閉的，只有工作天線會打開。不過，筆者並不會對職業感到灰心，正在努力不放棄，堅持等到能將自己的戀愛開關打開的Mr. Right！

相關文章：越勤力越要OT、進諫上司多數衰硬 10個職場潛規則不懂只怪你天真

+ 29 + 29 + 29

相關文章：一句「我都係」竟將話題終結？ 懂6大健談技巧同事定視你為心腹

+ 15 + 15 + 15

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】