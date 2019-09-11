【個人形象】濃艷妝容可顯強勢？　調查發現人們傾向喜歡這類人…

對很多OL來說，化妝不僅是為了漂亮，更是為了建立自己在職場上的專業形象。不少人覺得，當自己的職位愈高級，便應化更濃艷的妝來突顯自信，但其實這種強勢形象真的對營造個人形象有幫助嗎？

升上管理層後，為了顯示強勢感覺，就可以在化妝上稍為重手了嗎？﹙電影《少林足球》截圖﹚

不少人認為，當自己晉升為管理層，有了自己的下屬後，便應想辦法突顯自己的威嚴，令下屬懂得對自己表示尊重，因此逐漸在日常化妝上下工夫，以濃艷妝容營造威嚴形象。然而，最近一項調查發現，很多員工都覺得化妝太濃烈的女士，在觀感上其實是不像一個可靠、可好相處及有資格擔任領導職務的上司。

強勢化妝是女上司嗎？

英國亞伯泰丹地大學﹙Abertay University ﹚早前進行的一項調查，邀得168位成年人（當中包括48位男士及120位女士）參與，並讓他們看看幾組以電腦模擬「濃妝」與「淡妝或素顏」的女士對比圖。調查結果顯示，即使相片中的是同一人，但在不同程度的化妝修飾下，參與者對她們會有不同觀感。調查人員指，無論是男性或女性參與者，他們皆偏向認為妝容較淡或素顏的人為更好的上司。

你又覺得誰比較可靠的上司？﹙按圖了解﹚

圖為有化妝女士，大多被訪者覺得女性太濃妝的話，就是一位比較不可靠及稱職的上司。﹙Abertay University 網站圖片﹚

女士的矛盾思想

網站Study Finds引述是次調查負責人的說話，指是次研究正好回應了之前做過有關女士化妝與形象的關係。原來，這調查團隊於2017年時亦做過相關研究調查，指大部分女性認為化妝可以令一個人有優勢，而男士則認為化妝並不是一個影響因素。該研究的後續結果中指出，因為女更容易嫉妒其他化妝女性，並認為濃烈化妝對男性更有吸引力，所以才會愈化愈重手。

調查負責人指，雖然之前的研究結果顯示大家傾向於對化妝、面容好看的女性顯示較多的尊重，但新的研究卻表明，人們已不能靠化妝來評價一位女士是否良好的領導角色。

大家傾向於對化妝、面容好看的女性顯示較多的尊重？﹙freestocks-org/unsplash﹚

兩個結果如此矛盾又說明了甚麼？其實這代表一切還原基本步，第一印象差不多決定了一切。

打工仔或可重新想想，大家在上班時所建立的形象，將你成為你穩步上揚的工具，而營造個人形象的第一要點，就是要令人接受願意接受自己。雖說職位攀升，自然需要更多自信，但所謂的威嚴卻不一定代表要建立強勢或令人難以親近的形象，要是只靠濃艷妝容營造威嚴，隨時只會弄巧反拙。要刻意改變自己形象，倒不如化一個整齊、令人看得舒服的淡妝，用平易近人及和善的印象贏得民心。始終，自然美及管理能力高低，才是同事與下屬評價你的最有效方法。

﹙資料來源：Study Finds、Abertay、Journals﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O