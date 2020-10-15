朋友關係｜常爽約、相處後心更累　友誼現5種徵兆趁早遠離不後悔

真正的朋友，就算不常見面，也可以維繫感情、需要時彼此協助，並且經得起時間考驗，陪你度過畢業、轉職、戀情分合等各種人生階段。

友誼變質的5個徵兆（點擊下圖看清！）

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《不健康的友誼：如何劃定界線和對付越界的朋友》（暫譯，英文書名為《Toxic Friendships: Knowing the Rules and Dealing with the Friends who Break Them》）作者蘇珊．迪杰懷特（Suzanne Degges-White）指出，兩人能成為朋友，有以下兩種原因：

第一，是雙方的物理性距離夠近。比如說住附近的鄰居、職場上的同事或定期參與某項活動的夥伴。

第二，雙方嗜好或價值觀相近，彼此能欣賞對方的品味、喜好或了解對方需求。因此陪你運動或看電影的朋友，很可能是不同人。

不過，迪杰懷特發現隨着時代改變，網絡非常發達，很多朋友都是因工作接洽、聚會湊人、線上閒聊而認識，這種友情不夠穩固，說散就散。

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如果你常感覺，這段友情只有你在付出心力，對方總是不理不睬，就該好好思考「失去這個朋友對我是好是壞」？他整理出 5 個友誼變質的徵兆，建議你盡早結束這段不健康的友誼。

1. 對方慣性欺騙、散佈謠言

互相支持是身為朋友的基本原則，朋友如果不支持你，甚至有時候欺騙你、散播關於你的謠言，這種朋友盡早斷交！

2. 跟他相處總在接收負能量

真正在乎你的朋友，不會永遠抱怨自己的事，反而會多花時間傾聽你的煩惱。如果你朋友見面時總怨聲載道、散發負能量，不來往也罷。

3. 相處之後只覺得心情更糟、無法變得更好

跟朋友往來不是職責，而是製造快樂的時光，如果跟朋友相處沒辦法帶給你快樂，就不用深交。

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4. 經常爽約

放飛機一兩次還說得過去，如果朋友慣性放飛機，就代表他不在乎你的時間，也不在乎你這個人。

5. 你開始不經意地漏回對方訊息

這就是你無心經營了，或許也表示這個朋友，你應該放手。

雖然以上都是可以結束友誼的徵兆，但經營一段關係本就不容易，如果太早放棄一個人，你終究會沒朋友。問題出現了，可以想辦法解決，跟對方好好談談、表達你的心情，或許有轉圜餘地。

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