朋友關係｜常爽約、相處後心更累　友誼現5種徵兆趁早遠離不後悔

真正的朋友,就算不常見面,也可以維繫感情、需要時彼此協助,並且經得起時間考驗,陪你度過畢業、轉職、戀情分合等各種人生階段。

友誼變質的5個徵兆(點擊下圖看清!)

+ 11 + 11 + 11

《不健康的友誼:如何劃定界線和對付越界的朋友》(暫譯,英文書名為《Toxic Friendships: Knowing the Rules and Dealing with the Friends who Break Them》)作者蘇珊.迪杰懷特(Suzanne Degges-White)指出,兩人能成為朋友,有以下兩種原因:

第一,是雙方的物理性距離夠近。比如說住附近的鄰居、職場上的同事或定期參與某項活動的夥伴。

第二,雙方嗜好或價值觀相近,彼此能欣賞對方的品味、喜好或了解對方需求。因此陪你運動或看電影的朋友,很可能是不同人。

不過,迪杰懷特發現隨着時代改變,網絡非常發達,很多朋友都是因工作接洽、聚會湊人、線上閒聊而認識,這種友情不夠穩固,說散就散。

相關文章:【人際關係】火爆、孤獨同事難相處? 與其硬碰不如從情緒入手…

+ 8 + 8 + 8

如果你常感覺,這段友情只有你在付出心力,對方總是不理不睬,就該好好思考「失去這個朋友對我是好是壞」?他整理出 5 個友誼變質的徵兆,建議你盡早結束這段不健康的友誼。

1. 對方慣性欺騙、散佈謠言

互相支持是身為朋友的基本原則,朋友如果不支持你,甚至有時候欺騙你、散播關於你的謠言,這種朋友盡早斷交!

2. 跟他相處總在接收負能量

真正在乎你的朋友,不會永遠抱怨自己的事,反而會多花時間傾聽你的煩惱。如果你朋友見面時總怨聲載道、散發負能量,不來往也罷。

3. 相處之後只覺得心情更糟、無法變得更好

跟朋友往來不是職責,而是製造快樂的時光,如果跟朋友相處沒辦法帶給你快樂,就不用深交。

相關文章:職場人際|為何跟他說話這麼累? 對話沒效率或因沒想過這4件事

+ 20 + 20 + 20

4. 經常爽約

放飛機一兩次還說得過去,如果朋友慣性放飛機,就代表他不在乎你的時間,也不在乎你這個人。

5. 你開始不經意地漏回對方訊息

這就是你無心經營了,或許也表示這個朋友,你應該放手。

雖然以上都是可以結束友誼的徵兆,但經營一段關係本就不容易,如果太早放棄一個人,你終究會沒朋友。問題出現了,可以想辦法解決,跟對方好好談談、表達你的心情,或許有轉圜餘地。

相關文章:自我管理|為何成為職場好欺負的人? 如此反擊才能重掌溝通上風

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「經理人」授權轉載。】