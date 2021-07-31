為何人家可27歲就退休？　女作家邁向財富自由因由中學已起步…

最近，時常與朋友抱怨工作上的不如意，最後總是以「好想要現在退休」做結尾，每每想到還要繼續上班就感到厭世，職業倦怠驅使編者開始上網搜尋理想的退休計劃。這才發現，人外有人，天外有天！美國一位暢銷作家 Rachel Richards，每個月靠著被動收入就能支撐生活，使她在 27 歲時便達到財富自由，提早退休！



想要提早退休，現在就得擬定退休計劃。一起來看看，究竟 Rachel Richards 是如何達成目標，27 歲就能退休享受人生？

年僅27歲如何已能享受退休人生？(按圖了解)

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以閱讀養成理財觀念

常聽到別人說理財教育不能晚，孩子要從小認識金錢的價值，而 Rachel Richards 就是在中學時期的夏令營，無意間接觸到理財書籍。當其他人都在玩水時，Rachel Richards 則是坐在泳池的一旁，獨自閱讀青少年的投資指南，這也激起她對於個人理財規劃的興趣。Rachel Richards 大學選擇就讀 Centre College，專攻金融經濟學系，且由於她知道大學的就學貸款涉及複息效應，所以積極透過各種方式賺取獎學金，因此在畢業時並沒有任何債務負擔。

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維持最低限度生活為原則

獲得金融經濟學位後，Rachel Richards 找到財務顧問的工作，設身處地為客戶找出財務上的問題，進而提出客觀的理財建議。「對於大多數人而言，財務是一個非常枯燥且無聊的議題。」喜歡理財，也喜歡幫助他人理財，她認為這份工作非常適合自己。儘管起薪不算多，但因為沒有學貸壓力，加上生活支出也相當謹慎，當時 Rachel Richards 每個月都能存下薪水的一半以上。

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開始投資房地產

之後，她轉而進入房地產的領域工作，並與先生 Andrew 思考該如何創造被動收入。兩人討論的結果，是決定買下雙層公寓，之後兩年他們也陸續投資房地產，然後出租給別人。由於 Rachel Richards 擁有地產代理牌照，因此只要有單位準備出售，她就會馬上獲得通知，同時擁有地產代理與買家的身份。

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自費出版理財書籍及辦線上課程

除此之外，因為身邊有不少人向她詢問理財和投資的建議，Rachel Richards 看到了同世代渴望學習理財的市場需求，於是將個人知識集結成冊，在 2017 年出版她的第一本書《Money Honey》，內容將財務規劃簡化成 7 個步驟，以簡單又有趣的方式撰寫，藉此引起年輕女性的共鳴。值得一提的是，關於出書一事， Rachel Richards 也有做足功課，她知道靠傳統途徑出版，自己賺到的版稅約為 10% 至 15%，所以她自行將書放在 Amazon 上架，賺取 35% 至 70% 的利潤，將利益最大化。

Rachel Richards 除了賺取房租和版稅收入之外，也有提供線上課程服務，希望能幫助年輕女性掌握自己的財務，並早日實現財務獨立。當她 27 歲時辭去地產工作時，每個月至少有 15000 美元的被動收入，能夠自由地與先生去旅行和玩樂，「我可以做任何想做的事，不會受到金錢、時間或工作進度表的限制。」看來事實證明，投資理財愈早開始，就能提早退休享受人生。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】