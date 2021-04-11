理財｜為了份糧只好放棄理想？　7個想法看出你與有錢人距離多遠

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-04-11 10:30

在2021 年，台灣股市衝上 1 萬 6000 點，台積電股價突破歷史新高。許多過去不曾加入股票市場的人，這一年都去開立了交易股票用的證券戶。

態度決定高度，按圖睇睇自己是否有當有錢人的潛質！

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台灣證交所統計，2020 年股市投資人開戶人數增加 66 萬人，是 2019 年的兩倍。總開戶人數來到 1125 萬，創歷史新高。以台灣人口換算，相當於每兩人就有一人在投資股票。

然而，一窩蜂投資熱潮，代表人們具備了金融素養嗎？似乎並非如此。台灣金融研訓院 2020 年調查顯示，近 5 成人有潛在財務脆弱問題，36% 人完全不了解金融服務與產品、近 5 成對使用金融商品與服務沒有自信、67% 人從不考慮尋求財務建議、個人財務管理從事比例最高的是「按時繳納帳單」（86.3%），能夠遵守預算與儲蓄退休金的人不到 3 成。這幾個數字反映股市再熱，人們金融素養仍待提升。

1. 理財是有錢人才做的事？

《有錢人想的和你不一樣》點出，窮人和富人最大的差別在於對於金錢的思考模式，這會影響你的習慣和行為。有錢人相信「我創造我的人生」，窮人認為「人生發生在我身上」；有錢人積極管理金錢，窮人就像等開獎的人一般，怪罪自己運氣不好、沒有富爸爸，期待財富「降臨」。

理財是管理金錢，學習財務知識不是有錢人的專利。《富爸爸，窮爸爸》提到，重點不是你賺了多少，而是你能留住多少錢。理財，第一件事是學習留住錢財，不一定要變富豪，但至少別為了錢苦苦掙扎。

2. 賺大錢和做自己喜歡的工作，只能二擇一？

誰說選喜歡的工作，一定要犧牲薪水？《有錢人想的和你不一樣》指出，有錢人想的是「如何兩個都要」；窮人思維則是「如何二選一」。財富和工作意義並不衝突，你可以選擇在有前景、喜歡的行業中累積實力，爭取加薪、跳槽，找到替自己增值的機會；或是在工作之餘，運用你的才能開闢副業，增加收入來源。重要的是，別為你的收入設上限，或認為這個產業只能這樣，你永遠有別的選擇，或是兩者兼顧的策略，差別在於你有沒有逼自己想其他方法。

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3. 反正存不了多少錢，不如讓錢變成喜歡的樣子？

當我們感到沮喪的時候，怎麼做？買東西；想犒賞自己的時候，買東西；升官加薪，買東西；反正省下這些錢，也不會變富翁，不如買東西，至少還可以享受錢帶來的快樂。擁有更多衣服、包包、公仔，錢看似變成了你喜歡的樣子，但你喜歡的樣子可能只維持到看見另一件新衣服的時候。《跟錢好好相處》指出，花錢得到的滿足，胃口會愈來愈大，最後只能買更多才能滿足，快樂的感覺消逝得更快。而如果你總是用這個方式看待金錢，永遠不可能累積財富。

4. 省錢太麻煩，我沒窮到需要精打細算？

省錢不等於吃苦，也不是窮人才做的事。《跟錢好好相處》提及，精打細算的意義不是做個吝嗇鬼，為了一點點錢計較，而是提醒自己不該花的錢不要花。蟬聯多年香港首富的李嘉誠有次接受《彭博社》（Bloomberg）採訪，記者注意到他戴的手錶並不名貴，李嘉誠說我不需要 10 萬美元的手錶，這只約 400 美元的手錶就可以讓我戴着運動、游泳都不用擔心。真正的簡約，是如何用少一點的成本過你想要的生活。不是甚麼都不買，而是準確找到自己想要的。

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5. 每個月付完生活費後沒剩多少錢，哪有辦法投資？

「等我有錢，再來投資」是許多人解釋自己為甚麼不投資的說法。問題是，你甚麼時候會有錢？萬一總是沒錢呢？以股票和基金為例，其實只要從每個月薪水中省下幾千元就可以開始投資，並非動輒數十萬、數百萬的資金。

《通往財富自由之路》提到，投資不是看你有多少資金，是你投入資金的比例，「用錢賺錢」不在於有多少能投入、最後賺得多少，而是起初投入的那些錢，經過一段時間的增長比例。1000 元、5000 元都可以投資，成長 1%、10% 都比放着不管好。

6. 不管投資甚麼都可能會賠錢，還不如踏實儲蓄？

有不少人認為，投資風險很高，怕血本無歸，那是因為你沒有把握好投資的分寸，有些人甚至借錢投資，或是把所有身家都壓在一、兩個投資項目上。《通往財富自由之路》作者李笑來建議，試着把投資的錢判「無期徒刑」，規畫一筆賠了、或未來 3、5 年不動用也沒影響的錢當資金。例如月薪 6 萬的人拿 5000 元投資，就算賠了也不至於影響生活。

《財務自由，提早過你真正想過的生活》提到，今天 1 美元能買到的東西，未來價格會超過1美元。你小時候買一包5元的零食，10 年後是一包 10 元；而你存在戶頭的 5 元，10 年後還是 5 元。所以，把錢擺在銀行裏不代表不會損失，而是讓通貨膨脹吃掉你的錢。

7. 錢最好的用途就是存下來買樓？

辛勤的工作者有一套典型的故事，努力工作、存錢買樓，買樓之後開銷也增加了，最後一覺醒來發現自己的生活被房貸、卡債追着跑，不得不更加努力工作，最後陷入「工作—償債」的循環。《富爸爸，窮爸爸》裏提到，富人和窮人最大的差別在於，「富人購得資產，窮人和中產階級購得債務，但他們卻以為那是資產」。貸款買樓，會讓你口袋裏的錢流出，除非買樓能讓你賺進被動收入，況且房屋不一定年年增值。總之，不要為了支付房貸陷入生活窘困，而是應該及早建立健康的投資觀和投資組合。

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