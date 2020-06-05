【理財】人工儲起7成、35歲已退休　百萬富翁分享6大財務自由建議

財務自由是不少打工仔的夢想，能夠在年輕時達到這個目標並非易事。不過，美國一名前軟件開發人員在2016年累積了近100萬美元（約780萬港元）的積蓄後，辭去了年收入六位數的工作，在35歲之齡退休。他分享了6個達成財務自由的基本原則，如果你也希望像他一樣可以提早退休，享受生活，便要認真參考一下！

前軟件開發人員Steve Adcock和妻子Courtney三十多歲便提早退休，羡煞不少打工仔。（Steve Adcock IG）

史蒂夫·阿德科克（Steve Adcock）是一名前軟件開發人員，於35歲時退休。他在2016年時累積了近100萬美元（約780萬港元）的積蓄，之後辭去軟件開發工作幾個月後，他的妻子考特尼·阿德科克（Courtney Adcock）便和他一起提前退休。

Adcock在外媒CNBC上撰寫了一篇文章，分享了自己實現財務目標的方法。他認為，雖然並非每個人都可以在30多歲的年齡退休，但是，實現財務自由對許多人來說都是可以掌握的。

即使你的目標不是提早退休，相信你也不希望自己會一直喊窮、擔心入不敷支、沒有閒錢做自己喜歡的事等。Adcock建議，大家應該遵循以下6項基本原則來積累財富：

Steve Adcock財務自由6大貼士：(按圖了解)

+ 13 + 12 + 11

1.【使財務自由成為首要目標】

第一條原則是最重要的，與金錢無關。Adcock認為，大家首先要改變的是自己的心態和目標，以令財務自由成為人生中的頭等大事。

在20多歲時，身為軟件開發人員的Steve Adcock人工相當高，而且工作表現出色，不過，他每天都害怕上班，「開會、辦公室衝突和通勤時間都令我很累。我想離開朝9晚5的上班生活，環遊世界。因此，在20多歲時，我決定將提前退休作為首要目標。」

為了達成目標，他改變了自己的財務習慣，不再讓金錢閒置，做更多投資，也開始把70%薪水都存起來，「剛開始時很難，但之後會變得愈來愈容易，因為我一直提醒自己，我所做的任何改變都不是犧牲，它們全都是為了我的最終目標。」這就像在瘦身的時候，只有改變飲食和健身習慣，體重才會減輕，而且你必須對此非常渴求才能一直保持下去。

2.【積極增加收入】

Adcock指，即使他收入達六位數字，但他一直在思考如何利用自己的技能增加收入。

首先，他建立了一個金融網站分享理財之道，該網站平均每月為他帶來約1,000美元（約7800港元）的收入。另外，他和妻子Courtney開設了一個YouTube頻道，記錄他們的旅行經歷，每月賺約400至500美元（約3100至3900港元）。在餘下的空閒時間，他會接一些寫作工作賺取幾百美元（約幾千港元）。

雖然Adcock有很多副業，不過，他仍然沒有忽視正職工作，因為這是他的主要收入來源。他曾要求並成功加薪兩次，他需要向老闆證明自己為什麼值得10或15％的加薪。在他職業生涯的中期，他向上司要求升職，並在四個月後成功晉升至董事。

至於太太Courtney亦曾獲加薪數次，由於二人都儲起70％的收入，每年一共儲起約200,000美元至230,000美元不等（約156萬至179萬港元），朝退休之路邁進。

相關文章：【理財】不談論是非、控制看電視時間 有錢人不會做的7個壞習

+ 11 + 10 + 9

3. 【只投資增值資產】

Adcock指出，單靠省錢、加薪和發展副業都無法幫助你更快退休。他和妻子是通過投資增值資產，例如股票市場、房地產、企業和文物或歷史古蹟來建立自己的大部分財富。

通過複利的力量，他們的資產不僅是以線性增長，更是以倍數增加。例如你投資了10000元的資產，並且在一年內升值10％（1000元），那麼你下一年的新起點是1,1000元，另外再有10％的收益（1,100元）。

Adcock和妻子在數年間透過投資增值資產，令儲蓄超過100萬美元（約780萬港元）。他認為，在投資方面，遲到總比沒有好。如果你尚未開始投資，便趕快從不同途徑吸收相關知識吧！

4. 【自動轉賬】

Adcock指，自動化可以令生活變得更加輕鬆，因為你不必依靠紀律來支付賬單、避免遲交罰款、利息費用或信用評分降低。

他和妻子非常善用自動轉帳功能，包括每月收到薪金時會自動轉帳70% 到儲蓄戶口、支付信用卡賬單、退休金供款等。

相關文章：【理財】投資別瞓身、預留現金生活 7個理財心態經濟衰退下必學

+ 19 + 18 + 17

5. 【了解個人開支】

Adcock指，消除債務最有效的方法之一就是確切地知道錢用在哪些地方，可是，許多人都不會定期檢查自己的支出。

他建議了幾個簡單習慣以改善財務狀況：

1. 查看每張賬單，了解單上的每個訂單項。

2. 先支付賬單並注資儲蓄賬戶之後才花費在非必要物品或娛樂上。

3. 不要忽略小額支出。他們可以反映很多不良的消費習慣，例如，早上喝咖啡、每天外出午飯、買零食等，這些東西累積起來花去不少錢。

4. 很多人每月都會訂閱不同的雜誌、娛樂、健身等服務或產品，但卻從來沒有使用過。因此，記得了解自己訂閱了什麼，如沒有使用便盡快取消。

6. 【減少非必要支出】

Adcock曾經是一名超級大花筒，他有一輛雪佛蘭（Chevrolet）的開篷車和一輛凱迪拉克（Cadillac）的中型豪華房車，以及一輛雅馬哈 R1運動型電單車，每月支付150美元（約1179港元）的保險費，但設定了提前退休的目標後就賣掉了所有車。

他和妻子現在過著節儉的生活，並過得非常愉快。他們不再訂閱有線電視，並使用串流媒體平台，以減半的價格收看電影及劇集；每個月只花50美元（約390港元）外出用餐；每年購買新衣服的次數少於兩次；只在手機完全壞了的時候才換電話。

他指出，大家不必削減所有費用，大原則是重新評估花錢的優先順序，並只在帶給自己持久快樂的東西上花錢。

如果你也想和Adcock一樣早日達到財務自由的目標，便要學習他建議的理財貼士了！只要你將財務自由視為首要目標，並努力吸收及實踐相關的金融知識，下一個百萬富翁可能就是你。

（資料來源：CNBC）

相關文章：【理財】儲起8成收入、一分一毫沒父幹 27歲百萬富翁靠10招慳錢

+ 7 + 6 + 5

相關文章：【儲蓄攻略】戒買散裝飲品、頭髮只剪不染 6大消費識慳可月儲2千