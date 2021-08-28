職場12星座｜天蠍、水瓶最易發達？　這5大星座極具當有錢人潛力

【12星座財運】編按：理財當然要靠後天努力，不過有些人在先天還有較易獲得財神眷顧，特別以下5個星座的朋友，說不定他日你就會富貴起來呢！



注意你身邊這幾個星座， TA們很可能已經找到財富密碼了。

最有潛力變成有錢人的5大星座：（按圖了解）

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1. 天蠍座

如果要票選有望成為商業巨子的星座，天蠍一定名列前茅。他不僅很有生意人頭腦，關鍵是對賺錢這事特別來勁，肯花時間精力鑽研。他對大牌興許知之甚少，但面對股票、基金這些卻能如數家珍，跑贏大盤只是每日小目標。

因此，別看天蠍打扮樸素就以為他囊中羞澀，低調只是保護色，你永遠猜不到他的存款究竟有多少。

2. 山羊座

有個星座，運氣常常墊底，一輩子掙辛苦錢，沒有強烈的消費慾，不時還加入哭窮隊伍，他就是摩羯。但，他真是貧苦户嗎？作為職場最牛打工人，即便家底不殷實，日積月累地開源節流，他的小金庫不可小覷，能憑一己之力造福子孫。

摩羯最強的不是怎麼掙錢，而是對資源的應用能力，能巧妙地把一分錢掰成兩半花，省下來的就是賺到的。

3. 金牛座

吸引力法則在金牛身上體現得淋漓盡致，愛錢的他總有很多生財之道，完成資本的原始積累。他不僅不像傳聞中一樣摳門，相反對自己和自己人特別捨得，是最懂得享受的一類人。

正是由於對美好生活孜孜不倦的熱愛，金牛不能讓自己缺票子，走在致富的道路上根本停不下來。

4. 白羊座

在當今這個時代，新興行業的紅利期越來越短，不跑快一點就會被甩在後面淘汰出局。而競速爭先，正是白羊最擅長的。他特別有魄力，在機會面前從不猶猶豫豫，敢做第一個吃螃蟹的人。

正是這份膽量，讓他能夠藉着商機的風口扶搖而上，在經濟浪潮中分一杯羹。

5. 水瓶座

這個星座最討厭聽命於人，不喜歡一成不變，就像一匹野馬，隨時想衝出辦公室呼吸一口大自然的芬芳。而一旦動了這個念頭，他離辭職就不遠了，但凡有點資本的就忍不住嘗試創業來恢復自由身。

當然不一定會成功，做死了就乖乖回去內卷。但也有為數不少的水瓶，靠另闢蹊徑飛黃騰達了。

其他沒上榜的星座，很可能即將發現自己富二代、拆二代的身份了~



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