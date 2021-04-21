職場12星座｜金牛數口精、天秤天性懶　4個星座最難接受慣性加班

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-04-21 12:20

你對996怎麼看：拿命換錢還是福報？至少對下面這幾個星座來説：堅決不要！

你是這些不能接受慣性加班的星座嗎？（按圖了解）

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水瓶座

如果是做感興趣的，水瓶自願加班，否則再嚴苛的制度都束縛不了他。寧願扣錢也要睡飽覺，逃班約會找人代打卡……沒甚麼是不敢的。

畢竟從小就愛唱反調，早練就了一身豹子膽。他不接受996，還因為覺得延長工時並不一定帶來更多產出，相反自己的時間很值錢，那點工資算甚麼？

金牛座

作為抓錢小能手，金牛搬磚那是掐秒算酬勞的。如果老闆只會空口畫大餅、灌雞湯，沒有實際的福利，想讓他多幹活？呵呵！

總之，金牛算盤打得很精，打工又不是搞慈善，難道還能無償嗎？但要是他當了老闆，那可就不好説了。

天秤座

不如水瓶叛逆，也沒有金牛精明，天秤不搞996，恰恰是因為不喜歡壓力，也足夠的懶。

他將擅長的平衡大法，在挑選工作時發揮到了極致——薪酬多少、離家距離、是否加班、搬磚難度等，通通都會考慮。而那些加班文化盛行的公司，一開始就被他淘汰了。

雙魚座

名字裏都帶了，做點摸魚的事有甚麼好奇怪的呢？表面在996，其實在忙着為哥哥打榜，和曖昧對象私聊。

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