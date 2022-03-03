見工面試｜HR問「獲取錄後可何時上班」　網民熱議這就是最佳時間

求職者在轉職面試時，總會被問許多問題，其中一個常見的便是「錄取後幾天可以上班」。對此，一名網民好奇發問，如果被問「錄取後幾天可以上班」該怎麼回答比較好，引發其他過來人回應最佳時機。



面試被問「最快上班日」，該怎麼回答最保險？

一名網民於PTT上表示，自己面試了許多公司，都被面試官問「錄取後幾天可以上班」，由於自己想看看是否有更好的職缺，都統一回答30天，他直言「回答主管的話都是之後要開始工作上班，想再休息一下」。

他表示，雖然自己這樣回答，仍好奇「錄取後，回答最快幾天上班比較好」，因為主管遇到他回答的時間都蠻在意的；他接着詢問，在拿到錄取通知後，如果還沒找到自己想要的職缺，該找甚麼理由拖延時間？

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帖文一出，便引發網友熱烈回應：

．全部面完再上班

．之前有遇過面試完拿到offer，就急着要你去報到，感覺就是有問題，怕爆

．有講過2個月，直接說要等年終年後才報到

．最多1.5個月，要是遇到長假（比如春節），多延2週也可

．會要你的，主控還是在你自己，根本不用考慮這議題

．一個半月，現職最少要一個月才能走，你拿到OFFER當下就提離職也要至少一個月以上，再多加一些緩衝，一個半月是最合理的速度，一般公司也知道這種情況，要找有經驗的一定有抓一個半月的時間啦



許多過來人都表示，1個月是最佳時機：

．光提離職到拿到離職證明就一個月了

．你會想抓個保底的公司當備胎，想錄取你的公司也知道，可能會被當備胎。通常喊超過30天的大概來的意願也不大，不如發給第二順位的好。勞資雙方互相都會找第二順位的備胎，就看誰手段高超囉！

．拿到offer後提離職，1～1.5個月到職蠻合理的

．．基本上都回『簽完offer後生效後30天』



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「錄取後幾天可以上班」，該怎麼回答最好？過來人揭最佳時間點，還有其他職缺也不怕】