見工｜面試最後該問甚麼？　網民稱跟HR這樣問　被錄取機會將大增

美國一名男子BGreer早前在社群平台建議面試時提「這個問題」保證能讓自己錄取。BGreer解釋每次他去面試，結束前對方問他有沒有甚麼問題時，他都會回應：「當您展望半年到一年以後，眼前這個人在這個職位做得非常出色。你想到的畫面是什麼？」



BGreer透露每次他問這個問題時，面試官都會說：「哇，這是個很好的問題。」BGreer表示：「這麼問代表你想做好這份工作。而且面試官對這個問題的答案通常能充分說明他們在找什麼樣的人。相信我，問這個問題的效果很好。」

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BGreer分享的影片至今累積超過600萬觀看人次，不少網友感謝BGreer提供建言，部分網友則提出其他建議。網友Balder670說自己會問面試官：「你在這個職位做多久了呢？是什麼原因讓你願意做這麼久？」網友Balakay則會問：「我什麼時候開始上班？」網友Maria Mecklenburg指出自己會問對方：「你通常如何處理衝突？你覺得這個公司員工會怎麼評價他們的工作？」

網友FYP打趣地說：「這支影片出來以後，面試官可能會發現自己一直聽到這個答案。」網友serrano7144透露最近去面試就回答BGreer這段話，結果面試官說：「你該不會是從社群平台那裡聽來的吧？」

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