搵新工的過程總是痛苦的，先要等待被邀請面試、待面試後又要猜測自己究竟是否對方適合的人選。究竟有沒有線索可以讓大家參考？近日有連登網民以「一人一個interview入面聽到就知失敗的句子」開PO拋磚引玉，希望能讓一眾見工「迷途小羔羊」有個參考。



（《合約男女》劇照）

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面試總是令人緊張的，因此面試官的舉動和話語，或多或少都會被應徵者牢牢記住，並在面試後不斷在腦內發酵。究竟某句句子是否真的代表某個意思？當然不一定，但從「往績」總可以略知一二。以今次的帖子為例，各網民回應中，總有些失敗前聽過的說話獲得特別多認同，例如「我地仲in緊其他candidate,，過幾個星期會通知你結果」。你又有沒有同感？不妨看看以下的句你又是否認同。

👇👇👇面試官10句說話代表你見工已失敗？👇👇👇

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不過帖子中亦有網民持相反意思，表示自己都曾聽過同樣的話語，但最後成功獲聘請。有網民發表警世金句，表示「見工如溝女，越在意越難成功」，又道再驚險的面試經驗都不一定代表不請，又以自身經歷勉勵未成功找到工作的網民們。

👇👇👇面試官N個以為請硬點知冇請奇遇經歷👇👇👇

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各人有各式經歷，千萬別盲信別人所說的。最重要還是要於面試中展示淡定和自信的一面，這樣絕對比盲目猜測面試官話語有用！

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相信不少人都喜歡日本文化，除了經常「返鄉下」去日本旅行外，更會學日文、希望日後能與日本人交流、甚至到當地工作。不過，事實又是否真的如此美好？近日有連登網民於討論區上吐苦水，力數與日本人工作的難頂位，結果掀起不少人回應。

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