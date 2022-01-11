老細常嘆「正常人」難請？如以這些條件作定義　年輕人難免被標籤

我很喜歡和不同行業人士交流，了解各行各業生態。我留意到一個狀況，就是不少公司都聘請不到「正常」的新人加入。那麼怎樣才叫「正常」，怎樣才叫「不正常」呢？今次半宅職薯就和大家一起討論。



不同年代的「正常」

較為年輕的讀者可能不知道，90年代中期，有「朝九晚五」這一個名詞的。即時說，早上九時上班，下午五時下班（天還未黑啊！）。這是那個年代的「正常」。

但到了90年代尾金融風暴至2003年沙士那幾年，職場又出現一個新名詞，叫做「共渡時艱」。即是說，打工仔人工不變（甚至低一點），但工作量卻大幅增加。習慣性地OT，這是那個年代開始的「正常」。

到了2010年代，高等教育已相當普及，大學生由90年代的半個天之驕子，變成2010年代的職場入場門檻。出現過往中學生能應付的工作，卻被一大批大學生去爭的狀況。這是當時的「正常」。

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「正常」定義趨向對打工仔不利

看到這裏，大家會發現職場對於「正常」的定義對打工仔越來越不利。

時至今日，「正常」的定義已經變成：高學歷、任勞任怨、習慣性地OT、高度服從……等等。總之就是將每個時代對老細上司最有利的條件提煉出來，卻無視時代變遷。

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年青打工仔團結起來了

時代發展至2020年代，年青打工仔團結起來了：沒有work-life balance的工作，不做；沒有清晰升職加薪路徑的工作，不做；需要放下尊嚴的工作，不做。

簽了聘用合約卻在第一天上班失蹤；電話短訊辭工；出兩部電話，放工後把公事專用的電話關掉……變成新的常態。

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究竟誰才是「正常」？

於是，我從不同行業人士口中，常常聽到「我們請不到正常人」的狀況。

但問題是，誰人眼中的「正常」，才是真正的「正常」呢？

我相信這問題沒有答案，因為大部分人都是以自己的角度去看待事情。或者說得坦白一點，就是以對自己最有利的標準來定義「正常」。

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最佳的管理就是讓員工發揮

舊一代的管理思維是甚麼都「管」，甚麼都「理」，上司老細就是整個團隊之中最精明能幹的人，所以打工仔應該勤勞和服從。

但時移世易，新的知識和技能爆炸性的湧現，團隊需要的不再是一個超級精明能幹的領袖，而是能夠凝聚一群成員，達至「一加一大於二」的舵手。

偶然早上遲到的員工，可能為了成就感和滿足感而通宵達旦工作；

持不同意見的員工，可能指出團隊的集體盲點；

表面上遊手好閑的員工，可能有一天提出嶄新思維。

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結語

一個人眼中的「正常」，可能就是其他人眼中的「不正常」。作為上司老細的，與其從自己角度怪責年青人的不濟，倒不如改變思維，發揮新一代的潛力。畢竟，只有適應力最強的人，才最能夠影響大局。

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