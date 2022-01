職場英語｜加人工英文該怎說？別說increase salary　它才是正確

談加薪、談福利該怎麼用英文開口?年終獎金跟職務加給的英文又是甚麼?跟着 VoiceTube 一起解開薪水英文的各種表達方式,在職場談錢無往不利!



在期待年終獎金、尾牙紅包的同時,是不是也有人正在積極尋找轉職的好機會?各國的薪資制度、每間公司的福利設計都大不相同,現在就來一探與薪資福利有關的關鍵詞彙,了解不同用字遣詞的差異。

想要求公司加人工,有些英文絕對錯不得:(按圖了解)

薪水用法知多少

在英文中薪資有很多表示用法,也會根據國家慣用或薪資結構而有所不同。這裏主要介紹幾個常見的薪水英文作區分介紹:

1. Salary(月、年)薪

這是最常使用的表達方式,特徵為固定頻率的薪資會定期撥入員工帳戶。在聘僱合約中也會註明金額跟給付的時間,有些公司也會將年終獎金納入合約薪資中,註明年薪為 14-16 個月薪資。

She was offered a salary of $480,000 a year.(這份工作提供她的年薪是 48 萬元。)

2. Wage 以計時/日發放的薪資

與固定週期的月薪相反,wage 通常用來描述非常態性的工資,如工讀生或粗重工作等,多以時薪或日薪為主。而近期國內重新調整的最低基本薪資就是以 minimum wage 來表達。動詞可以使用 increase/decrease 來表示增加或降低薪資。

3. Rate 酬金;費率;比例;匯率

在金融用語中多用來表示各國貨幣間的匯率,或是銀行的利率(interest rate),而在價錢上指「一單位需付的價錢」,常用於住宿費用(room rate)或電信費率(phone rate)。

What’s the standard rate for this type of work?(這種工作一般而言酬金是多少?)

We charge a flat rate of $125 per hour. (我們的收費標準為每小時 125 元。)

4. Income 收入

Income 代表整體性的收入,包含工作、投資等等所有賺的金額,值得補充的一點是,由於 income 是泛指個人所有的收入,所以在每年度申報個人所得稅時,就會使用 income tax 來表示,須納入個人當年度所有經濟收入綜合申報。

He invests all his savings into funds to generate passive income.(他將所有積蓄投資於基金以產生被動收入。)

5. Pay 支薪;薪酬

動名詞同形,如果當動詞使用,指支付某人酬勞或付費。當作名詞,泛指一份工作可以賺到多少錢,而非單份薪資。在動詞片語中,也可以搭配 get paid on 的片語表示領取某份工作的酬勞,或修飾名詞,如無薪假(unpaid leave)與有薪假(paid leave)。

Many employees have had to take drastic pay cuts due to the pandemic.(受疫情影響,許多員工不得不大幅減薪。)

Our employees get paid on the first Monday of the month.(我們的員工在每個月的第一個星期一領取工資。)

6. Raise 調薪;加薪

當想要請老闆幫自己加薪時,許多人會誤以為要說增加薪水(increase salary) 或調薪(adjust salary),但其實這兩個都是常見的誤用。應該直接使用 raise 這個可數的名詞搭配 ask for 的動詞片語。

She asked the boss for a raise.(她要求老闆給她加薪。)

7. Increment 增加;加薪

通常搭配 salary 一起,increment 是以員工總體基本工資的百分比來衡量。它通常是僱員年薪的一個百分比。僱主使用百分比來增加或減少基本工資,以及給予獎勵。

You will receive a 3% annual salary increment every September.(每年九月你會都得到百分之三的加薪。)

8. Incentive 獎勵措施

Incentive、bonus、perk 和 benefits 都是指企業給員工提供的福利措施。而 incentive 是泛指所有「鼓勵員工工作積極的激勵措施」,不論是金錢上的獎金,還是員工福利,如健身房會員、免費課程等都含括在內。

其中,bonus 特別指「依工作表現而發放的獎金」,如業績獎金、分紅等。

Perk 指的是 「職務享有的額外福利、津貼」,與工作的表現好壞無關,例如員工優惠等,它的種類也相對靈活多樣。而 benefits 所指的往往是一家公司的整體福利政策,比如健康保險、產假和陪產假、病假補助、出差加給等。

9. Commission 佣金

當動詞使用,也有「委託、委任」之意。在這裏當名詞,解釋為「抽佣、回扣」。除了固定薪資外,有些職業的收入也會依據客戶成交金額,抽取特定比例的佣金高低而波動,例如房屋仲介等。

接下來,透過 Emily 和 Eric 的簡短對話中,看看如何運用上面的關鍵字:

Emily: I feel that I’m underappreciated at work but I don’t know how to ask for a raise.(我覺得我在工作中被低估了,但我不知道如何要求加薪。)



Eric: Why would you think so? Have you done any research on the average salary of similar positions?(你為甚麼會這麼認為?你有研究過類似職位的平均工資嗎?)



Emily: Yeah, I haven’t received any salary increment for 3 years but the workload only gets heavier each year.(是的,我已經 3 年沒有加薪了,但工作量一年比一年重。)



Eric: That’s insane! It’s time to ask for a bigger bonus or higher pay. You can easily strike a higher pay if working for a competitor instead.(太誇張了!是時候要求更高的獎金或更高的薪資了。如果為競爭對手工作,你一定可以輕鬆爭取到更高的薪水。)



【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】