見工｜面試亂發問隨時會扣分　5條問題「不恥下問」或觸及HR底線

不管是決定年後轉職，還是社會新鮮人都不免會遇到面試這道關卡，不僅是面對問題時的臨場反應，主動提問也是一門學問。根據數據調查顯示，如果在面試時主動提出問題，在印象分數會有很大的加分，但不想因為問錯問題被倒扣分數的話，這五大地雷問題「千萬別亂問」！



見工面試時，10條問題這樣問易被HR扣分：（按圖了解）

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面試地雷問題有哪些？

台灣招聘平台yes123發言人楊宗斌表示，根據調查結果發現主動提問的話，有70％的機率面試會被加分，但同時也需要注意自己有沒有問對問題，避免自己弄巧成拙，以下這五大「最NG」問題，絕對要避開：

1. 能準時下班嗎？(34.8%)

2. 薪水可以再多一點嗎？(33.5%)

3. 問面試官私人問題(32.4%)

4. 年終獎金、分紅大概多少？(26.3%)

5. 公司會錄取我嗎？(25.2%)



這些問題先別急着問？小心「白目問題」讓自己被扣分

除了「NG問題」之外，楊宗斌提到還有另外五個「白目問題」，常見的包括：

．「多久調薪一次啊？」

．「休假正常嗎？」

．「可以申請加班費、補休嗎？」

．「薪水是多少呢？」

．「有通勤補貼、伙食津貼、午餐費嗎？」



想要知道自己未來工作詳細一點的內容，或是公司目前的發展狀況等問題都會讓求職者被加分，但問題過於以自我為中心去提問的話，只會讓自己扣分，楊宗斌也強調，展現積極性不代表求職者可以白目，該有的禮儀及態度還是要有「很多人會以為初次見面的面試官很好說話，就開始攀關係、裝熟，最後恐怕都只會跟工作機會擦身而過。」

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