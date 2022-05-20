同事｜提防八卦精、孤寒鬼5種小人　即學方法逐一擊退衰格惡行

職場成就需要硬實力，職場人際卻講求巧勁，當同事經常來找你碎嘴，打擾你的進度；或者指名你跑腿，彷彿天經地義，你該如何優雅地移開這些阻礙工作的絆腳石？《一出社會就該懂的職場微社交》傳授你對付惱人同事的心法。



遇上5種麻煩同事 應對要有方法（按圖了解）

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1. 別盲從八卦教主

辦公室裏通常會有一位「八卦教主」，他們外表和善、喜歡與人聊天，表現得像是你的知心好友，然後神祕兮兮地說：「你不可以告訴別人喔。」其實他已經告訴了所有人。參與辦公室的八卦討論，可能讓你深陷共犯結構，不知何時會成為替死鬼。

八卦教主渴望受到眾人的注目與崇拜，但若是主管追究謠言，他硬拉你當祭品時也絕對不會有愧疚感。如果你和八卦教主聊天時開始提及隱私、難堪或者不道德的內容，不妨找個藉口盡快離開：「嗯，聽起不錯耶，但我待會有個會議要開，你晚點在嗎？我們等一下聊。」或者可以改變話題，例如他的新髮型、今天天氣，總之是一些絕對無害、而且無涉八卦的話題，直到逃脫為止。

2. 讓搶功勞幽靈現形

當老闆稱讚員工的時候，「搶功勞幽靈」總會恰巧出現，把團隊辛勞成果佔為己有。

對付搶功勞魔人，你必須比他們想得更快！例如將團隊歷次分工記錄下來，確認每一個團隊成員的具體角色，誰負責研究、排行程等等；當獎賞的時刻來臨，你就能委婉有禮地說明：誰才是真正有功勞之人。

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3. 拒絕職場惡霸指使

有些職場惡霸仗着跟老闆熟，想佔你便宜、要你跑腿時，你一開始就應該客氣地拒絕，例如：「不好意思，我現在沒辦法做，因為有個緊急的案子要趕，以後有空的話，我會很樂意幫你！」。

4. 不被裝傻達人佔便宜

同事間聚餐可能遇到這種情況：有人故意點了很貴的東西，結帳時卻嚷嚷計算各自的費用很麻煩，「不如大家平分吧！」結果，你被迫付出比餐點貴上兩倍的錢。

對付這種裝傻達人，不妨開個玩笑：「天哪！你確定帳單沒寫錯嗎？我的餐點才250元，而且沒有加飲料，怎麼這麼貴？」然後拿出你應付的金額就好。假如拆帳金額差距不大，你不必造成大家的麻煩；但如果會讓你預算超支，就得表明立場。

有時候，隨身帶幾百元零錢在身上，這樣你就可以用來付自己實際應付的金額，將計算拆帳留給別人傷腦筋。

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5. 別讓Facebook狗仔隊毀形象

下班後和同事相約聚會，心情想必比較輕鬆，但是，有一種狗仔同事，會把你喝掛、搞笑、醜態的照片張貼在Facebook上，分享給全公司知道，當然也包括你的上司、大老闆。

因此，務必婉拒有狗仔特性的同事成為你的Facebook好友，如果不方便拒絕，可以先接受邀請，之後馬上封鎖，讓他們看不到你的動態更新；假如他們問起，就說最近忙到沒時間經營Facebook。

除此之外，你也可以另外申請一個帳號，區分學生時期好友與職場同事，那麼，當你用私人帳號抱怨爛情人時，就不至於犧牲掉你的專業形象。

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