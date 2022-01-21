同事常偷懶卻可升職？事主發文抱怨　網民卻指「正直的人」難管理

進入職場後繼續升遷是不少人的目標，雖然擁有更多薪水但壓力和責任也更大。一名網友抱怨比自己早幾個月進公司的同事是個名符其實的「薪水小偷」，但卻比他還早升遷，令他相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。



一名網友在「Dcard」工作版以「爽爽升主管的同事」為題發文，有一個早他幾個月進公司的同事，每天上班都睡過頭然後就跟主管報「居家上班」，但卻比他還早升遷，令他不禁直呼，「真的會氣死」，該同事常常找不到人，但主管在Line群一發話就會秒回訊息，「真的是名符其實的薪水小偷」，不過，他也表示，該同事前期的確挺照顧自己的，「甚麼時候可以偷懶，他最清楚」，此文一出，引起不少網友熱議。

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網友紛紛表示，「你打了一整篇都知道人家升上去的原因了，你還不跟上？誰聰明誰笨？」、「這種人才是最厲害的…老闆其實也不笨，他們都看在眼裏，只是升他上去肯定有某部分的理由，只能說職場如戰場了」、「他能升上去肯定有啥過人之處，別太難過了，拍拍」、「多學着點，這才是聰明人」、「社交能力好的人，真的吃香」、「他一定在只有主管看到的地方做很多啦，你也可以學他啊」、「出社會之前就聽過我們學長說，在外面會做人比會做事重要」。

有網友則分享自身觀察的職場現象：

「在台灣，進職場要對主管拍對馬屁、迎合他們講好聽話，偷懶要在主管看不到的地方，適時的要裝笨、裝傻，不要覺得這樣做很白癡，在這個社會的職場上，會做人比做事更重要」



「太正直的人其實不太好管理，有時候被升的人反而是因為他沒有過人之處，因為推薦他的人知道，他的本事就只能到哪，而不會搶到自己的飯碗，出事也有墊背」



「升上去是要會做壞人的人，會壓榨會獲利的，誰會找會抱怨的，以上是一般公司的正常現象」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】