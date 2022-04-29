討厭不被信任！公司批准WFH卻又處處監控　員工有這反應實屬正常

VMware 近日分享了一項全球研究結果。根據該研究，遠端監控措施可能在新混合工作的模式下，對員工績效和信任度的威脅逐漸上升。

由 Vanson Bourne 代表 VMware 展開的這項研究，題目為《虛擬佈局：新時代工作模式的新規則》，研究發現70%的受訪企業已經實施或正計劃實施員工監控措施，以便監測員工在轉向混合工作模式後的生產力。



這些企業單位正在採取的措施包括監控電子郵件（44%）、網頁流覽（41%）和協作工具（43%）以及視頻監控（29%）、網路攝像頭注意力追蹤（28%）和鍵盤記錄軟體（26%）。然而，39%已實施設備監控的企業和41%正在實施該措施的企業，事實上已經遭遇了員工流動率的「急劇增加」或「增加」。

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研究結果顯示，當企業在尋找新的員工績效評估方法以取代考勤制時，其需要達成一種微妙的平衡。從員工的角度看，四分之三（75%）的人表示，轉向分散式工作環境意味着僱主更加重視他們的績效，而不是留在辦公室的時長等傳統衡量標準。79%的員工表示，遠端辦公技術使他們的工作比以前更有效率。74%的企業單位不得不開發新的方法來評估員工的生產力。這些企業單位通過採用以績效為主的解決方案實現新的生產力監控方法，包括定期與經理溝通工作量（55%）、評估產出和約定的交付成果（53%）以及使用新的專案管理軟體（47%）。

如今，由於員工們不再只是坐在僅幾個座位之隔的位置上，僱主們正嘗試新的方法來監控和量化員工的生產力。雖然已有近六成（59%）的員工認識到，在轉向混合工作模式的過程中，其所在的企業單位必須開發新的方法來監控生產力，但透明度仍然至關重要。四分之一的員工（24%）不知道他們的企業單位是否已經在他們的設備上使用設備監控系統來監控生產力。

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VMware 資深副總裁暨終端使用者計算部門總經理 Shankar Iyer 表示：「我們看到，在全球範圍內，企業單位正永久性地轉向混合工作模式，不再要求知識工作者始終在辦公室工作。伴隨着這一轉變，僱主需要在以監控工具取代考勤制度時保持謹慎的態度。監控和績效是兩件截然不同的事情。通過數位元化工作空間工具，我們能夠在任意地點工作，並且我們的研究表明，員工感到自己更受重視和信任。在競爭激烈和充滿挑戰的技能市場上，缺乏透明度以及『暗中』和『根據數位』進行評估會迅速削弱員工的信心並導致人才流失。」

【本文獲「T客邦」授權轉載。】