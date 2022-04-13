WFH｜在家工作「蜜月期」已過　3個職場新常態　對打工仔越見不利

經歷過一段日子的WFH，大家會慢慢發現工作與休息之間的間隔變得含糊，甚至變成 24 小時作戰狀態。今天半宅職薯就和大家談論這個職場趨勢。



新冠疫情改變職場文化

WFH 是疫情開始後才普及的職場名詞。

在 WFH 初期，老細和打工仔都在摸索階段，未知道怎樣建立這新的職場文化。繼而發生 WFH 時間結伴去行山等無事可做的情況。

但 WFH 經歷了過去這段日子的演變，我發現情況有對打工仔不利的兆頭。大家可以問問自己這些問題：

－ 在 WFH 的日子，你在晚上6時，正式收工時間之後，仍然開着電腦覆電郵嗎？



－ 你在晚上，本來應該休息的時間，仍然積極地和老細同事短訊談論公事嗎？



－ 你曾經在晚上10時過後，突然記起白天有忘記的工作，然後開電腦工作15分鐘嗎？



如果這三條問題之中，你有其中兩題都答「是」的話，那麼很大機會，你已經步向了 24 小時作戰狀態的職場文化。

相關文章：新冠肺炎｜公司准在家工作 該還要求加人工嗎？疫情帶起6個提問

+ 19

老細和同事共同建立的新文化

以我自己為例，其實我不主張同事在放工過後仍處理公事的，因為磨刀不誤斬柴工，晚上好好休息，第二天才能有更好的狀態工作。

但在 WFH 期間，不少同事積極的在晚上聯絡我徵詢我工作上的意見。大家應該知道，小老細是沒有收工時間的。當同事向我徵詢意見的時候，我也禁不住給予一些指示。

縱然在晚上，同事工作態度仍然非常積極，有時短訊來往，一討論便是十多二十分鐘。最後往往要我提醒大家早點休息，通訊才會結束。

相關文章：加班又慘縮減工時又驚 10大疫情下職場苦況打工仔嘆只能硬食…

+ 29

工作與休息界線變得含糊

我的公司並沒有每天早上開例會的文化。有時想起同事昨晚深夜還在和我短訊溝通，我也不忍心一到開工時間便打電話給他工作。所以除非有緊急事情，否則我通常只會發短訊，讓同事自己安排時間執行。

漸漸地，我發現同事的工作與休息時間變得越來越含糊。從好的一面去想，WFH 期間如果工作得太累，躺在床上休息15分鐘也是人之常情；但有時進入了工作顛峰狀態，深夜仍然在線工作的確時有發生。

相關文章：下班後也要開啟定位app？ 老闆稱不從會扣獎金員工憂私隱被侵犯

+ 7

新文化難定好壞

職場中，總有一些人希望放工後便完全得到休息，放下工作，了無牽掛；也有一些人喜歡靈活安排自己的工作時間，在狀態佳時工作，狀態差時休息。

作為一個小老細，我總不希望同事 24 小時都在工作，也希望他們擁有真正的私人休息時間。縱然不能做到完全的 Work-life Balance，也希望不要太過失衡。

結語

WFH 究竟會變成未來職場的恆常規矩，還是疫情期間的特別安排，這一刻難以確定。我唯一可以確定的是，無論工作時間是有開工有收工的時間制，抑或是 24 小時作戰狀態的責任制，身心平衡，都是同事最應得的東西。