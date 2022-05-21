職場心測｜日網瘋傳憑一粒橙看「事業心」　你能否成為人中之龍？

當你選擇主動積極的去學習新的事物時，除了能讓主管們眼睛一亮外，非但能學到新的技能，更有機會獲得意外的收穫。現在應該好好反思自己在上班時態度會不會很消極？總是等待別人的指令才去行動？開始認真思考該怎麼樣創建主動積極的自己吧......



人遇到問題都會習慣性的選擇逃避或是忽視，但是當下發生問題時我們不是應該要去面對嗎？並不是先找出是誰的錯，而是先解決這件事情。今天如果老闆看到你在遇到問題時選擇推卸責任，並沒有解決問題的想法，他們會怎麼想？

不管能力多好，放下懶惰、消極或抱怨，用心去做好被交付的所有事情，努力地建立自己的職場人脈，這樣可以少走很冤枉路！來看看外國媒體網站【ananweb.jp】日本網友們瘋傳的超神準心理測驗，來了解自己的「積極性」到底是如何吧！

人生想開掛成長嗎？請看圖選擇以下哪個是你想吃的「橙子」？（點擊放大開始）▼▼▼

A：切成薄片的橙子

B：綠色未熟的橙子

C：帶葉子的橙子

D：整顆去皮的橙子



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選擇A「薄片」的你，積極度15%

你知道嗎？由於你對待事情都非常的認真，所以一旦沉浸其中很容易眼裡就看不到其他的東西，所以如果你沒有達成設定的目標，或者中途遭遇失敗，就可能會被挫折拖住很久。由於你無法很好地控制自己的思想，因此往往會執著於在美好時光的回憶和過去的榮耀中，而難邁開腳步往下走。這樣的你積極程度較低，建議要多訓練轉換想法的靈活度，只要轉念再加上原本就相當認真的態度，成功肯定離你不遠。

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選擇B「綠橙」的你，積極度75%

說實在的，這類型的人遇到事情出錯時，第一反應會是哭泣或生氣，由於心思直接單純，所以平時表達也是屬於直接了當，不會多加掩飾自己的情緒，而有將情緒表現出來，就不太容易悶在心裡生成心結導致情緒「消化不良」。面對挫折、失誤的狀況，選擇這組的人可能當下會立即產生反應，無論是大是小，到了第二天很快就能重拾正面積極的心態，因此即使碰上困難，也能將其當成是一種讓人生能過得更順利的「特效藥」。

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選擇C「帶葉橙」的你，積極度90%

老實來講，選到這一組的人對於自己是充滿自信心，也具備了非常高的積極度，這組人非常擅常轉換情緒，儘管他們犯錯後依然會感到很痛苦，但這組人是會試著去找出原因並且思考錯誤，最後整理出一個令自己信服的理由。雖然有時候這個行動無法立即改善心情，或是轉換後的思想太過特別得不到他人認同，但就算這樣會讓自己和他人顯得格格不入，卻也不失為一種積極處理的生活方式，因此這組人請繼續保持這樣的能量，走在你認為正確的道路即可。

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選擇D「去皮橙」的你，積極度40%

想聽聽嗎？想吃整顆去皮橙子的人，從旁觀者的角度來看，你似乎即使遇到挫折失敗也能看起來神清氣爽，但實際上只有你自己知道你受到影響了，明明有需要做的事卻擺著不想處理跟解決，不過這時也無須勉強自己立刻行動起來，而是可以選擇先努力思考前因後果。這組人有時會被人誤會有些自傲，為了不給人帶來這種印象，你們總是會硬撐著低落情緒主動給予反應，這樣的你們內心活動是相當複雜的，不過隨著生活經驗愈來愈多，你們也會變得更加強大到足以好好應對各種情況~

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】