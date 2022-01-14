搵工｜LinkedIn預測本年5大職場趨勢　打工仔除在家工作還有要求

過去一年來因為疫情，多數人的工作、職場都遭逢了近年最劇烈的結構性改變，以香港而言，儘管比多數國家更晚進入長期遠端的辦公環境，更彈性的工作模式也已成為了不少企業的新常態，甚至是徵才時的關鍵吸引力。LinkedIn 就針對 2022 年預測 5 大勞動力趨勢，幫助企業主在日益競爭的就業市場，留住與招募更多人才：



以下是LinkedIn預測2022年的求職趨勢（按圖了解！）

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趨勢一：員工比過去更在意工作靈活度

經歷疫情之後，大多數組織成員都喜歡上了遠距或混合式辦公的制度，根據人力資源公司 Glint 統計，有近 90％ 的工作者期待至少一半的工時，能處於遠端狀態。

因此，即使社會回到相對安全的條件下，企業主仍應思考保留這些工作措施，《Forbes》指出，工作者愈來愈需要被當做「成人」對待，賦予他們決定辦公模式的選擇權，會讓企業在招募上更具優勢。

Glint 的一份員工幸福感報告也以數據證實遠距、混合辦公能帶來的具體好處：當員工認為公司對工作時程，或辦公地點展現靈活度時，為其效力的願意會提高 2.6 倍，且推薦職缺的機率也高出 2 倍以上。

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趨勢二：比起學歷、經驗，要更看重求職者的能力

既然尋覓好人才愈來愈困難，轉換看待求職者的角度，也有助於挖掘出未來的明日之星。

這意味著招募者除了留意「傳統型」的好履歷，包括就讀知名大學、曾任職於知名企業，也不能錯過非傳統的應徵者，像是有職涯空白期或非一般認知的教育方式，同時可以提高作品、面試測驗的權重，來決定是否錄取一位應徵者。

趨勢三：別浪費身邊的人才！內部流動愈發重要

除了從開源角度下手，「節流」也是人事管理的重點任務。

想留下公司裡的好人才，完整且高度支持的內部輪調計劃，最能向團隊傳達企業重視他們的發展。美國人力資源管理協會（SHRM）指出，除了設有輪調制度、開放員工自行申請之外，應該還要建立內部人力資料庫，掌握每個人的強項，並主動提供特定員工輪調機會，讓他們更好地發揮所長。

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趨勢四：職場文化走向多元、平等

多元性（Diversity）、公平性（Equity）和包容性（Inclusion）是 LinkedIn 從其平台求職者搜尋企業的需求中，整理出的 3 個關鍵點，凸顯人們愈來愈重視替與自身價值觀相同的公司工作。

企業文化不再是空虛的口號，從減少篩選候選人的偏見，到高階主管的性別組成，或鼓勵成立各種跨性別、國籍、性向或興趣的社群，都是能使企業達成這 3 個目標的實際作為。

趨勢五：你的員工幸福嗎？這件事至關重要

能否提高團隊幸福感，並減少工作疲憊，是最後一個 2022 年的職場趨勢。根據 Glint 的數據，當員工感受到被關心時，效力意願甚至會提高超過 3 倍，反過來說，如果管理者無法展現關懷時，員工想跳槽的可能性將高出近 50%。

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