心理測驗｜事業何時現轉機？1分鐘、7條問題　即知機會是否快來臨

事業的成功是打拼出來的，而事業的春天意味着你在這份工作上已經得到領導和同事的肯定，它能讓你的財富更多，生活質量更高。人在職場就是為了能過更好的生活，追求事業也無可厚非。想知道你的事業春天還有多遠嗎？快來測一測吧！



在職場都浮沉了一段時間，相信大家都對自己的前途有一點迷惘，要不試試這個心理測驗，來看看自己的事業轉機到了沒有！（點擊放大開始心理測驗）

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Q1. 你會不會推卸工作？

會---2 不會---3



Q2. 領導讓你超額完成任務是你會不會抱怨？

會---3 不會---4



Q3. 團隊中你會不會聽別人的意見？

會---4 不會---5



Q4. 你會不會在背後跟領導打小報告？

會---5 不會---6



Q5. 你是不是一個沒有主見的人？

是---6 不是---A



Q6. 你會不會相信職場中也能交到真朋友？

會---B 不會---7



Q7. 你是不是一個做事情有條有理的人？

是---C 不是---D



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答案解析：

A. 你的事業春天離你很近。

工作中你是一個能力很強的人，領導不用說太多你就能明白ta的意思。業務能力強的你，情商也很高，你能跟身邊的同事處理好關係，這對你的事業也是非常有幫助的。對於工作你有自己的見解，也有些創新意識，能被領導賞識的，所以你的事業春天離你不遠。

B. 你的事業春天離你還很遠。

你是一個性格温吞的人，做什麼事都喜歡慢慢來，不會着急，所以你的領導經常催着你要結果，你這種性格在職場中是不受領導歡迎的。有時候做事你是一拖再拖，所以你的同事對你的工作方式也比較有意見，你對工作就是一種無所謂的態度，所以你的事業春天離你還很遠。

C. 你的事業春天已經到了。

在職場中不管領導給你多難的任務，你都能想辦法解決它，你會井井有條的完成它，總能讓領導對你刮目相看。你是一個比較全能的員工，你不會挑剔工作有多不好完成，領導安排你幹嘛你就會把它完成好，同時你也是一個非常有主見的人，經常能提出建設性的意見，因而領導很看重你，你的事業春天已經到了。

D. 你的事業春天離你非常遠。

工作上你是一個比較馬虎的人，你經常因為趕進度在工作後沒有進行審核而犯各種各樣的錯誤，不能讓人相信你能獨立完成工作，這對你的事業發展是非常不利的。所以你的事業春天離你非常遠。

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