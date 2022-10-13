返工｜通勤不超多少時間才接受？網民：超過「這時間」便要搬屋

上班族都嚮往一份「錢多、事少、離家近」的工作，但現實卻往往讓人失望，不少人每天都需要花半小時以上往返公司和住家，日積月累的通勤時間也讓人感到疲憊。一名網民在網路絡上發文，詢問大家「單程通勤多久你能接受」，而帖文底下也掀起討論。



一名網友在PTT的Gossiping板上以「單程通勤多久你能接受？」為題發文，事主表示有人可以在家工作，但也有人必須去公司，「請問如果去公司上班，單程通勤多久能接受？個人是30分鐘，搭車20分鐘加上走路10分鐘」。

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帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

·「30分鐘吧，再長就要租屋了」

·「一個小時」

·「30分鐘極限」

·「最多單趟一小時，車上就放空」

·「如果都空車可以坐着睡一小時可以，如果都要人擠人站着就沒辦法」

·「台灣每天開車或騎車一小時真的很耗神，如果做的工作又比較勞心勞力蠻危險的」



另外，也有不少網友分享自身經驗：

·「1.5小時單趟路過」

·「以前大學上學單趟要70到80分鐘」

·「有高鐵台中到台北一段時間」

·「騎車一小時內路過」

·「之前堅持過六年都單程1.5小時要換三種車」

·「以前讀高中通勤隨便單程都30分鐘以上」

·「看過每天從新竹坐火車到后里上班的工程師」



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