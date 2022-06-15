辭職｜返工不爽乾脆遞信走人？你的有型　旁人眼中只是「四個字」

當你上網上討論區，你會發現網民在工作上遇有甚麼問題，其他人都會建議辭職了事。而事實上，不時都有網友私下向我徵詢意見，問我應否辭職。

今天半宅職薯就和大家討論這個現象。



網上世界的價值觀

借用網上見到的一則留言：「感建分；工建辭；學建退」。即是說感情上遇到甚麼問題，網民便會建議分手；工作上遇到阻滯；網民便會建議辭職；學習上遇到疑惑，網民便會建議退學。彷彿凡事都「走得快好世界」。

但分手了，辭職了，退學了，之後又何去何從，卻沒有人提出解決之道。但這種價值觀，似乎正在感染人們在現實中的真實行為。

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現實收到的CV

不時都會收到一些 CV，求職者大概只有三十出頭，履歷卻相當豐厚：在短短十年八年間，在多間公司工作過，但都是一些 entry level 的職位。

有這樣的 CV，我也為求職者發愁。因為在僱主眼中，這並不代表工作經驗豐富，而是代表每一個僱主都不賞識他，沒有給他升職。又或者，是求職者自己不穩定，總不能坐定定好好的從事一份工作。

而無論是哪一個原因，在新公司眼中，這種類型的 CV 都會令求職者扣分。

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「放棄像最易最乾脆」

有些人又有一類型想法：

．「只係見工之嘛，你請我就請我，唔請我就唔請我，唔使提出乜嘢問題刁難我玩我！」

．「同事想排擠我？玩我唔到嘅！我去第二度搵過另一份工唔使對住你班友！」

．「上司成日捉我錯處，搞到我好大壓力。倒不如東家唔打打西家，搵過另一份工算數！」



這些想法，好像很有型很灑脫，但其實骨子裏離不開「輕易放棄」四個字。

面試官刁難你，其實是認為你有機會適合，於是想測試你的巔峰表現，可惜你卻放棄了；被同事排擠，在任何一間機構都有機會發生，原本這是鍛煉你修好人際關係的機會，但你卻選擇逃避；上司捉你錯處，要是捉得有道理的話，那說到底是一種磨練，可惜你卻選擇活在舒適區。

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放手，是為了拿起更適合的

堅持確實是有需要，但我也不是建議大家盲目的堅持。

打一個譬如，人只有一雙手，要拿起更適合的，必須先放下手上的東西，這是一種取捨。

但要是你放下手上東西之後，便會雙手空空，甚麼也沒有，這是一種放棄。

在「感建分；工建辭；學建退」這種價值觀之下，誰人都沒有提出第二條路，又或甚幻想退出之後反而會鴻鵠將至。想像是虛無縹緲的，但放棄的東西卻是真實的。這種處事方式，的而且確有點高風險。

結語

我必須說清楚的是，網上這種輕易放棄的思潮，並不是發文人的錯，卻是網上討論的特色。大家再想像你是網民一份子，當你看到一個你不認識，完全陌生的人在工作上遇到困難，而你既不了解他的性格，也不清楚掌握他的處境，你又可以作甚麼回應呢？

解決問題很複雜，建議辭職卻很乾脆。網上世界的討論，還是那一句：「認真便輸了！」。

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