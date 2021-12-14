衰老細｜品格是差不會忽然變好人　揭穿卑鄙中層4個扮嘢管理手法

你發覺工作量多得來又沒有意義嗎？

你發覺中層上司表面向你噓寒問暖，但白紙黑字的工作評價又很差嗎？

可能你已在不知不覺中，跌入了中層人員設下的陷阱。今天半宅職薯就向大家揭穿卑鄙中層人員的四招管理手法，看看你是否遇到了一個卑鄙上司。



老細忽然變好或者不是良心發現，而是另有打算：（按圖了解）

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為了辛苦而辛苦

中層人員是需要向高層人員交代的。大家也必須知道高層很多時是不清楚基層的工作分配狀況。如果基層人員工作輕鬆，那麼即使工作達標，高層也會認為中層未「人盡其才」（說得直接一點是未「榨盡」下屬）。

卑鄙中層為了在高層面前營造出人盡其才的印象，往往會製造大量工作，在公司製造出「跟這位中層工作很辛苦」的傳言。當這些傳言傳到高層耳中，自然會認為這位中層十分稱職。

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Appraisal 給予中下評價

高層當然喜歡對下屬要求高的中層，因為這樣的中層能夠驅使下屬做得更好。卑鄙中層為了營造出要求高的印象，通常會對下屬的appraisal給予中下評價。

而在給予負面評價的時候，卑鄙中層通常會對下屬說：「我這是為你好，讓你了解自己。」但卑鄙之處就在於，平時不會開口提點，卻在關鍵之處以白紙黑字寫出來。

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建立擦鞋文化

卑鄙中層心裏都有自私的基因。試想像一個情況：如果部門不是行佣金制，那麼下屬做得再好，受益的都只是公司。即使年尾有bonus，那大概只佔公司收益的一小部分。

為了「食盡」公司資源，卑鄙中層會把下屬訓練成他的私人擦鞋團隊，在工時甚至工時以外，擦鞋逗他歡喜。那麼便可以達到「下屬人工公司出，擦鞋快樂獨自享」的效果了。

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著重形式主義的關懷文化

卑鄙中層也會關懷下屬？形式上是會的，因為要做給高層看。卑鄙中層做了一堆刻薄下屬的事情，難免會傳到高層耳中。

卑鄙中層為了中和這些負面傳言，通常會做一些形式主義的事情以表示自己關心下屬：為新到任的下屬舉行迎新派對；送心意卡給生病的下屬（重點是每個人，包括高層，都會被邀簽名，確保高層知道其「關心下屬」作為）。

結語

要有這樣的環境，才會催生出這樣的卑鄙中層。卑鄙中層所作所為固然不對，但歸根究底，懶理下屬死活的高層才是問題癥結。若大家不幸生存於這樣的環境，另覓出路會是更佳選擇。

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