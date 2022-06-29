見工｜被問「為何想加入我們公司」該怎答？事主心聲：我只想賺錢

撰文：聯合新聞網
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每到畢業季，許多社會新鮮人開始積極地找工作，不僅要優化履歷，更需要精心準備面試，在家先模擬好面試官可能會提出的問題。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她每次面試遇到主管問：「為甚麼想投我們公司？」她心中就會默默想着：「我只是想賺錢！」故詢問眾人是否有比較好的回答，引起討論。

事主提到，她每次求職投履歷時，都會有幾間最想去的公司、行業、或職缺類別，不過到最後若是心中的優先工作都沒有上，她便會退而求其次，希望有工作就好，因此開始投一些與自己能力比較相符的工作，但每當面試主管問及應徵這間公司的理由時，她心中就會內心獨白地道：「我只是想賺錢！」，「來工作的首要目的不就是為了賺錢嗎？不知道針對這個面試題目，大家有沒有比較好的解方？」

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許多網友紛紛建議：

·「他要你誇他們公司吧」
·「問這問題怎麼了嗎？每一家公司都能賺錢不是嗎？我還以為自我介紹和動機是面試最基本的兩個問題」
·「可能想知道公司跟你的職涯規劃有沒有符合吧」
·「主要看你妳有沒有做功課吧，對公司了解多少、你又能為公司帶來甚麼效益」
·「如果公司對你來說一點吸引力都沒有，怎麼確保你會對公司盡心盡力？」

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也有網友分享回答方式：

·「貴公司是本市區，我認為是最好的公司，如果能讓我在貴公司服務的話，我相信我不只能為貴公司引以為榮，貴公司也會以我為榮，所以能夠進入到貴公司服務的話，我相信我可以成為貴公司最頂尖的人才」

·「我都說『我不只在尋找一個職位，我是在尋找一份事業。』或者更白話就是『我不是只想填補這個職位，我是考量了自身未來的職涯規劃跟貴公司的企業文化後，才選擇來這裡應徵這個職位』。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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