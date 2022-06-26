富二代屋企勁有錢　卻仍來打份牛工？事主不明所以　網民替他解話

常言「中了六合彩就辭職」，但真的生在富裕家庭裏的孩子就沒在工作或只待家族企業嗎？有網民透露自己的同事就是身價上億的少爺，卻跑來做月薪不到10萬（約港幣2萬6千元）的工作，即使被罵也甘之如飴，作為讓他看不懂，網友直言點破少爺同事心態「這樣才是人生」。



事主在公司有個交情不錯的同事，彼此熟悉後才了解對方背景「來頭不小」，是某金融公司老闆的兒子，家裏的有台灣信義區豪宅有上百坪，自己存款也有9位數，戴Patek Philippe的手錶，身家不俗。但對方卻跑來當「月薪不到10萬」的上班族，下班一起吃肉燥飯，即使做錯事時被主管釘得滿頭包也只是笑笑，問他自降身價的理由，竟是「在家太無聊」？

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對事主「家裏很有錢卻跑去當小職員」的疑問，立刻有網友歪樓笑「你朋友是不是叫龍家俊（電影《與龍共舞》劉德華所飾演的主角）」，但有不少人表示「這種人很多」，並舉出身邊例子：

·「我也認識一個，在私立高職當教師」

·「公務員、國營，一堆這種人」

·「很多這樣。做個1-2年，回爸爸公司，馬上就要扛壓力準備接班，一般都會外面爽幾年再回去」



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有網友點出這些人的心態：

·「交朋友」

·「打發時間啊，不然很無聊欸」

·「他爸有錢，他也只是想正常生活」

·「人家下凡體驗凡人生活不要問太多」

·「沒工作真的很無聊辣，除非你很有夢想」

·「很多阿，尤其台大研究所一堆這種，之後也是一樣找一般公司上班體驗人生」

·「這種人真的不錯值得當朋友」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】