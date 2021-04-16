搵工｜招聘廣告有哪些字詞便「伏味濃」？　網民：9成爛工作快逃

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-16 07:26

許多公司透過人力網站（求職網站）求才，打開求職網站，資方開出的工作「關鍵字」，有時另有弦外之音，求職者可以小心留意，以免浪費彼此時間。有位網友好奇在PTT八卦板求教，「人力銀行（HR）出現哪些關鍵字就一定是爛工作？」，他提出了「抗壓性高」、「有責任心」等四字訣，引起熱烈討論。

求職廣告裏有這些「字詞」，很大機會是「伏工」？（按圖了解）

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原PO表示，許多關鍵字都代表爛工作，像是「抗壓性高」、「責任心重」有高達87%一定是爛工作，「沒把工作時段寫出來的，也是87%機率上班打卡、下班責任。不曉得還有哪些人力銀行的爛工作關鍵字？」

過來人分享血淚經驗，「吃苦耐勞」、「無經驗可」、「責任心強=免費加班勞工」、「薪資面議」、「可配合加班」、「薪水範圍很廣」、「願意挑戰高薪（推銷/直銷/保險）」。

網友認為如果好工作有缺，員工早就拉自己人來了，「會在人力銀行PO出來都是沒人要的屎缺」、「跟人資談完要你隔天上工的，九成都是爛的」、「主動打給你的就是爛工作」。

網友提醒，有些爛工作還會特別強調享有勞基法早有明文規定的「福利」，「特別強調享勞健保的，10個有8個雷」、「強調薪水準時發」、「福利寫育嬰假、產檢假的」、「享週休二日」。

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