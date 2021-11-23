別期望大公司老細信任你！5個條件未滿足　難要求他放寛處事方式

早前寫過一篇文章《老細慣說「跟足程序」全為自保 潛台詞是下屬「有鑊要自己孭」…》，講解機構中的「不信任制度」。

今天半宅職薯想從相反角度，和你討論有機會讓小企發圍的管理理念－「全信任制度」。



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何謂「全信任制度」？

我認為的「全信任制度」，就是上司老細主要擔當導師的角色，以共同價值觀為軸心，對於同事的忠誠度絕對信任，然後給予極大發揮空間，共同為公司發展打拼。

「全信任制度」的例子

作為上司老細的你，不會花精力去驗證員工WFH時是否真的對着電腦工作；

把目的純為監管的文件工作減至最低；

員工外出工作的時候，不會限時限刻，甚至容許員工外出工作後直接下班回家，不用浪費車程返公司報到。

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「全信任制度」的好處

有些員工清晨時分最有效率，也有些員工深夜時分最有靈感。除非要網上開會，否則讓員工自行安排WFH當天的工作時間，最能把員工的潛能發揮至極致；

老實的說，要是員工有心躲懶的話，那些純為監管員工的文件工作，其實發揮不了甚麼效用。與其要求員工花時間於證明自己有工作，倒不如把時間省下來，讓員工真正工作；

「磨刀不誤斬柴工」，要是員工當天外出工作至下午5時，倒不如讓他完成工作之後直接下班，享受小小的額外福利。早一點休息或者陪伴家人，第二天工作不是更精神爽利嗎？

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「全信任制度」的條件

當你看到這裏，可能會覺得「全信任制度」匪夷所思，甚至可能製造出胡作非為的空間，而事實上也可能如此。所以「全信任制度」必須在一些特定條件之下才能奉行：

1. 用人不疑，疑人不用：

在選人方面，必須以誠信和忠誠為依歸，寧缺勿濫；

2. 價值觀必須鮮明：

「全信任制度」極大程度上是讓員工依據上司老細的價值觀行事。所以上司老細平時必須表達出鮮明的價值觀和底線；

3. 員工必須能夠分享成果：

上司老細必須提供足夠誘因，讓員工享受工作成果，和員工共坐一條船；

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4. 上司老細必須十分「醒目」：

這裏說的「醒目」，是指能夠觀人於微，擅於帶人，有拿捏人心的能力。這樣員工才不會當上司老細是「傻仔」般濫用自由；

5. 以小團隊形式領導：

「全信任制度」必須配合小團隊形式領導，上司老細才能深入了解每一位員工的性格和態度，再給予指引和自由。如果一個20人團隊只由一位上司帶領的話，「全信任制度」只會引致失控。

初創小企特別適合「全信任制度」

由於初創小企的資源極之有限，而上司老細通常也身先士卒，對員工觀察入微，故此特別適合能夠引發員工主動貢獻的「全信任制度」。

人性就是這樣的：你真心信任我，我便真心作更多貢獻；要是你對我抱懷疑態度，那麼我便在制度裏鑽空子，但求「交差過骨」。

結語

看到最後大家會問：「全信任制度」適合大機構嗎？

我可以說的是，大機構中的高級管理層可以奉行「全信任制度」，因為人數始終有限，易於互相了解。但若果打算全個機構都推行「全信任制度」的話，那便要提防私相授受的情況了。

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