辭職｜能保住份工已偷笑？當下工作遇上7種狀況　還是轉工為妙

當你出生時，你的內心就有一株小火苗，象徵着你生命的熱情和能量。生命的目的，就是讓這株火苗盛大。你需要認真的傾聽你身心靈的聲音，宇宙會告訴你一些線索。



你會發現找工作和職涯發展不是簡單的 X+Y=Z，而是一趟旅程。旅程中，你會越來越知道自己要做甚麼、越來越清楚自己天賦的所在，然後，你的小火苗也會不斷成長。

7個指標思考是否應轉工（按圖了解！）

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傳統上，沒有人教過我們要去茁壯內心的火苗。相反的，大家總是說：這年頭找得到一個可以餬口工作就要偷笑了。為甚麼我們要相信這種謊話？難道我們就注定單調的工作，回家，打開電視，每年出國度假一次，然後死去結束這一生嗎？不！我們可以創造自己的里程碑，與別人分享共同的願景，我們可以讓這個世界變得更好！

工作不該是痛苦的負擔，薪水也不是為了買東西、擁有更好的物質享受而存在。相反的，你的工作應該要是人生中最美好的片段！當你的火苗在工作時發光，你每天都等不及要去公司，等不及與顧客、銷售人員談話，等不及要和同事們腦力激盪。

但如果你內在的火苗快要熄滅，你會頭痛、腰痛、感冒、睡覺不安穩，你的身體會盡其所能的告訴你：你不在對的位置上。

以下七個指標，判斷你是否在對的位置上？或者，你正在浪費你的天賦？

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1. 你的履歷毫無更動

我們每年至少該打開履歷表一次，更新自己的工作成果、檢視自己一年的進步。若你發現你瞪着履歷表，卻想不到甚麼新的事蹟可以加進履歷裏，就表示你過去一年沒學到新東西、承擔新責任、或達成新成就。這時候，你可能該考慮跳槽了！沒有進步就是在退步！

2. 你的努力，沒有被看到

無論你想不想升官或變成大人物，每個人只要有付出努力，都會想獲得肯定。當你吃力的在工作中求進步，你的主管、同事卻不認同你，那麼你就是在浪費自己的天份。你有能力做出巨大的貢獻，但如果周遭的人不能發現你的潛能，你也無從發揮所長。

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3. 你的生命之火越來越晦暗

當我們踏出舒適圈，告訴自己：「我擁有許多才能，我真的很棒！」，你的生命之火就會越來越旺。當別人唱衰你，這個也不會成功、那個也不會成功，你的生命之火就會逐漸熄滅。勇敢站出來，去做別人唱衰你做不到的事，證明你會活得更好，就是最棒的復仇！

4. 你沒辦法說實話

如果你的聰明才智，被愚蠢又違反人性的陳述、想法、實踐與工作上的政策所阻撓，讓你在職場上連實話的說不出來，那就走吧！到一個可以自由發聲的地方去！

5. 你的影響範圍沒有擴張

當你在一個對的的職位發展得不錯，人們會注意你、感謝你。他們看到你的能力，會分派給你新的任務。你會慢慢發現自己有了「後援會」，人們會幫助你超越部門、跨出公司，去擴張你的影響力。但若你坐在不對的位置上，人們會捍衛自己的工作，深怕下放權力會擴大了你的影響力。你想把寶貴的時間和精力，拿來搞辦公室鬥爭？還是致力讓世界變得更好？

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6. 你在人力市場上，越來越搶手嗎？

若你在工作上沒有做出好成績，在人力市場的價值也會下降。別為了你的雇主，就蹧蹋了自己的履歷，記住，請避免日復一日做着你已經很熟練的單調工作。若你打算跳槽，試想，哪個雇主會願意去聘請一個生命之火幾乎快熄滅的人呢？

7. 你沒有走在自己該走的道路上

你的工作應該帶領你，走向你所展望的願景。若工作無法帶領你走向你想去的地方，你為何還要繼續走向錯誤的目的地？另一方面，如果你的上司同事不瞭解你，不能讓你成為你應該成為的自己，那你也別再對牛彈琴了，你的天賦值得更大，更光明的舞台。

【本文獲「經理人」授權轉載。】